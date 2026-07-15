가수 지나가 데뷔 16주년을 맞았다.
지나는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "OMG! 16 years with my G NI's"(어머! 지니와 16년 됐어요)라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에서 지나는 캐나다에 거주하고 있는 모습. 그는 "어느덧 제가 앨범을 내고 데뷔한 지 16년이 됐더라. 팬덤 '지니'가 응원해줘서 고맙다. 사랑한다. 감사하다"라며 손하트 포즈를 취했다. 지나는 지난해 말부터 음악 작업을 하는 근황을 전하며 가요계 복귀 의지를 보이고 있다. 최근에는 "여러분의 모든 투표를 집계한 결과, '꺼져줄게 잘 살아'를 리메이크하게 됐다"고 밝히기도 했다.
지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다. 당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다.
시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지나는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "OMG! 16 years with my G NI's"(어머! 지니와 16년 됐어요)라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에서 지나는 캐나다에 거주하고 있는 모습. 그는 "어느덧 제가 앨범을 내고 데뷔한 지 16년이 됐더라. 팬덤 '지니'가 응원해줘서 고맙다. 사랑한다. 감사하다"라며 손하트 포즈를 취했다. 지나는 지난해 말부터 음악 작업을 하는 근황을 전하며 가요계 복귀 의지를 보이고 있다. 최근에는 "여러분의 모든 투표를 집계한 결과, '꺼져줄게 잘 살아'를 리메이크하게 됐다"고 밝히기도 했다.
지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다. 당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다.
시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT