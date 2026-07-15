Mnet '걸스플래닛2027' 지원자 모집 포스터. / 사진제공=Mnet

Mnet '걸스플래닛2027'이 유니버설 뮤직 그룹(UMG) 산하 리퍼블릭 컬렉티브(Republic Collective)와 글로벌 파트너십을 체결했다.Mnet은 15일 "'걸스플래닛2027'이 리퍼블릭 컬렉티브와 프로그램 제작부터 데뷔조의 글로벌 활동까지 전 과정에 걸쳐 협력하기로 했다"고 밝혔다.리퍼블릭 컬렉티브는 테일러 스위프트(Taylor Swift), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 드레이크(Drake), 더 위켄드(The Weeknd) 등 글로벌 아티스트와 협업해 온 유니버설 뮤직 그룹 산하 레이블 조직이다. 스트레이 키즈와 트와이스 등 K팝 아티스트의 해외 활동을 지원해 왔으며, 최근에는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST 유통에도 참여했다.'걸스플래닛2027'은 케플러(Kep1er), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)을 배출한 Mnet '플래닛' 시리즈의 차기 프로젝트다. 제작진은 지난 5월 참가자 모집을 시작했으며 현재까지 전 세계에서 3만 6000명 이상이 지원했다. 이 가운데 북미와 중남미를 포함한 미주 지역 지원자는 전체의 약 30%를 차지했다.제작진은 다음 달 미국에서 열리는 'KCON LA 2026' 현장에서 대규모 오프라인 오디션도 진행할 예정이다. 온라인 모집과 함께 현장 오디션을 병행해 글로벌 참가자 접점을 확대한다는 계획이다.'걸스플래닛2027'은 국적과 거주지에 관계없이 참가 신청을 받고 있으며, 2027년 첫 방송을 목표로 제작 중이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr