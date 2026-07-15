31기 정희가 유튜브에 등장했다. / 사진=벙벙튜브 캡처

'나는 SOLO' 31기 정희가 24기 영식의 유튜브 채널에 깜짝 등장했다.지난 14일 유튜브 채널 '벙벙튜브'에는 짧은 영상 하나가 올라왔다. 24기 영식은 "여러분, 나는솔로 31기 정희님께서 벙벙튜브에 출연해주셨습니다. 조만간 풀영상이 올라갈 예정이니 구독과 좋아요 부탁드립니다"라는 글을 게재했다.영상에는 한 카페에 앉아있는 정희의 모습이 담겼다. 그는 카메라를 보며 "안녕하세요. 저는 31기 정희입니다"라고 말문을 열었다. 또 정희는 "저 이런 거 잘 못 하는데"라며 수줍어했다.한편 31기 정희는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서 옥순, 영숙과 함께 순자의 왕따를 주도했다는 의혹에 휩싸인 바 있다. 이후 정희는 자신의 SNS를 통해 "악성 댓글과 과도한 비난으로 힘든 시간을 보냈다. 방송에 나온 모습이 전부는 아니다"라고 해명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr