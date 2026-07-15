사진제공=JYP Entertainment

밴드 DAY6(데이식스) 멤버 Young K(영케이)가 정규 2집 티저 사진을 공개하고 인천 인스파이어 아레나 단독 콘서트 개최 소식을 알렸다.영케이는 오는 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트)와 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)를 발표한다. 소속사는 14일 오후 공식 SNS를 통해 솔로 투어의 시작을 알리는 단독 콘서트 'Young K Solo Tour 'YOUNGEST' in INCHEON'의 상세 일정을 전했다.공지에 따르면 영케이는 8월 14일부터 16일까지 사흘간 인천 인스파이어 아레나에서 무대를 갖는다. 예매는 NOL티켓에서 진행되며, 팬클럽 선예매는 7월 20일 오후 8시부터 당일 오후 11시 59분까지 공식 팬덤 회원들을 대상으로 열린다. 일반 예매는 22일 오후 8시부터 시작된다.컴백 일정에 맞춰 콘셉트 포토도 추가로 공개됐다. 14일과 15일 공식 SNS에 게재된 사진들은 이전에 선보인 티저와 대비되는 어두운 분위기를 연출했다. 흑백 사진 속 모습과 붉은 조명을 배경으로 한 연출을 통해 상반되면서도 공존하는 이미지를 시각적으로 담아냈다.이번 음반에는 타이틀곡 'Shut The Door'를 비롯해 'Marionette'(마리오네트), 'F world'(에프 월드), 'Hey Honey'(헤이 허니), '응원가', 'SPIKE'(스파이크), 'Yonge St.'(영 스트릿), 'million reasons'(밀리언 리즌즈), '우리가 헤어질 100가지 이유 (with JINJOO of DNCE)', 'Drivin’ into Hell'(드라이빈 인투 헬), 'whatever'(왓에버), 'Goodbye, Love'(굿바이, 러브), '집으로 향한다', '안개꽃', '작업실에서 커피를' 등 Young K가 직접 작업에 참여한 15곡이 수록된다.한편, 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'와 타이틀곡 'Shut The Door'는 7월 27일 오후 6시 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr