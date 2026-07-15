이성민 / 사진 = HB엔터테인먼트 SNS, 데이즈드 SNS

배우 이성민(57)이 한층 슬림해진 실루엣을 공개했다.13일 한 패션 잡지 공식 SNS에는 "8월 에디션 촬영을 방해하는 자 <참교육> 할 테다!"라는 글과 함께 영상 하나가 게재됐다. 공개된 영상에는 배우 이성민의 화보 촬영 비하인드가 담겼다. 이날 이성민은 브이넥 니트와 플리츠 치마 바지를 매치한 하이 패션도 완벽 소화해 화보 완성도를 높였다.특히, 몰라보게 야윈 이성민의 비주얼이 눈길을 끌었다. 그는 볼살 하나 없는 날렵한 턱선과 소멸 직전의 작은 얼굴을 자랑해 놀라움을 안겼다. 차기작을 위해 10kg를 감량했다는 그는 주름기 가득한 모습 속 한층 더 또렷해진 이목구비로 확 달라진 분위기를 자아냈다.해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "무슨 다이어트를 저리 심하게 한 거지", "마운자로 했나. 얼굴이 반쪽 됐네" 등 우려의 목소리를 쏟아냈다. 그러면서도 일각에서는 "진짜 젊어졌다", "엄청 노력했네" 등 그의 비주얼에 감탄을 표하기도 했다.앞서, 이성민은 지난 4월 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에 출연해 영화 '국제시장2' 촬영을 위해 약 10kg을 감량했다고 밝혔다.한편, 이성민은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교육부 장관 최강석 역으로 열연을 펼친 바 있다. 그는 2014년 개봉한 '국제시장'의 후속작 '국제시장2'으로 스크린 복귀를 예고했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr