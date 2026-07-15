엄정화가 '오케이 마담2'로 돌아온다. / 사진제공=CGV 픽처스

엄정화가 3년 만에 영화 '오케이 마담2'(감독 이철하)로 스크린에 복귀한다. 전직 레전드 요원이자 현직 꽈배기 집 사장 미영 역을 다시 맡아 코미디와 액션을 넘나든다.'오케이 마담2'는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판에서 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화다.엄정화는 2023년 개봉한 영화 '화사한 그녀' 이후 3년 만에 스크린으로 돌아온다. 그간 코미디, 스릴러, 액션 등 다양한 장르에서 필모그래피를 쌓은 것은 물론, 가수와 배우로 활동하며 대중과 만나온 그가 이번에는 흥행 시리즈의 속편으로 관객들을 찾는다.엄정화는 2020년 개봉한 전편 '오케이 마담'에서 비행기 납치 사건에 휘말린 전직 요원 미영으로 분해 액션과 코미디를 선보였다. '오케이 마담2'에서는 푸른 바다를 가로지르는 초호화 크루즈로 무대를 옮겨 한층 강도 높은 액션에 도전한다.엄정화가 연기하는 미영은 과거 '코드네임 목련화'로 불렸던 전직 레전드 요원이지만, 현재는 꽈배기 집을 운영하며 평범한 일상을 살아가는 인물이다. 부진한 사업과 철부지 백수 남편, 사춘기 딸의 뒷바라지에 치여 살아가던 중 초호화 크루즈 결혼식에 초대받고, 예기치 못한 납치 사건에 휘말리면서 잠들어 있던 요원 본능을 다시 깨운다.엄정화는 생활력 강한 꽈배기 집 사장과 뛰어난 전투 능력을 지닌 전직 요원이라는 상반된 면모를 오간다. 특유의 인간적인 매력과 노련한 코미디 연기에 액션까지 더해 새로운 모습을 선보일 예정이다.엄정화는 "애정하는 '오케이 마담'의 속편이 만들어져 너무 기뻤다. 그 어느 때보다 열심히 준비했고, 배우로서 살아있음을 느끼게 한 작품이다"라고 소감을 전했다. 이철하 감독 역시 "관객들이 엄정화 배우를 보며 톰 크루즈 같다는 느낌을 받으신다면 좋겠다"고 밝혔다. 엄정화가 이번 작품에서 어떤 액션을 보여줄지 관심이 쏠린다.'오케이 마담2'는 오는 8월 12일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr