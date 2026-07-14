사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 군 전역 후 돌아온 남주혁이 '조명·온도·습도' 밈의 숨겨진 비하인드를 직접 공개했다.14일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 넷플릭스 '동궁' 출연 배우 남주혁, 노윤서가 출연했다.이날 장도연과 노윤서는 남주혁의 대표 밈으로 자리 잡은 '조명·온도·습도'를 언급했다. 장도연은 "그 말을 남주혁 씨가 처음 한 줄 몰랐다"고 했고, 노윤서 역시 "최근 다시 봤는데 원본이 주는 힘이 다르더라. 너무 진심 같아서 더 웃겼다"고 말했다.이에 남주혁은 "저 혼자 만든 게 아니다. 원조가 있다"며 뜻밖의 비하인드를 공개했다.그는 "박병은 형님이 원조다. 영화 '안시성' 무대 인사를 할 때 형이 '영화관의 이 조명, 온도, 습도가 너무 좋지 않냐'고 먼저 말씀하셨다"며 "그 멘트가 너무 좋아서 '이럴 때 쓰는 거구나' 생각하고 '삼시세끼'에서 써봤는데 이렇게까지 화제가 될 줄은 몰랐다"고 밝혔다.이어 "'조명·온도·습도'가 지금까지도 계속 쓰이는 걸 보면 신기하다"며 웃음을 지었다.군 전역 후 첫 작품 '동궁' 홍보에 나선 남주혁은 "유튜브는 처음이라 떨린다"며 긴장한 모습을 감추지 못했다. 그는 "군대에 있는 사이 세상이 많이 변했다. 이제는 릴스도 해야 하고 챌린지도 많이 하더라"며 "혹시 춤을 시키면 어떡하나 조마조마했다. 식은땀이 난다"고 솔직하게 털어놨다.함께 출연한 노윤서는 생일 카페에서 팬들이 요청한 챌린지를 열심히 했던 일화를 전하며 "알고리즘을 타서 '동궁' 홍보 촬영장에서도 다들 보고 놀리더라"고 말해 웃음을 자아냈다.남주혁은 챌린지에 대한 부담감도 숨기지 않았다. 연기 챌린지를 부탁받자 "너무 부끄럽다"고 손을 떨었고, "유치원 재롱잔치 때 흥부 부인 역할을 했는데 사람이 너무 많아서 울었다. 지금도 그때와 비슷한 느낌이다. 눈물이 날 것 같다"고 고백했다.그러자 노윤서는 "그럼 울어줄 수 있어? 슬픈 버전으로?"라고 장난을 쳐 현장을 폭소케 했다. 남주혁은 "그때도 울면서 끝까지 연기했다"고 답하며 웃음을 더했다.한편 남주혁, 노윤서가 출연한 넷플릭스 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, 오는 17일 공개된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr