혜리가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

윈터가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

윈터가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

혜리가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

오해원이 공항에 나타났다./텐아시아 DB

오해원이 공항에 나타났다./텐아시아 DB

해외에서 진행하는 행사를 위해 출국하는 아이돌과 배우들의 패션 OOTD를 분석해본다. 최근 공항 패션에서는 더운 날씨 속 꾸안꾸 스타일링이 눈에 띄었다.- 에스파 윈터, 얼굴은 AI인데 바지는 '절바지'? 윈터의 스타일링은 블랙 톱에 루즈한 와이드 팬츠를 매치한 룩이다.발등을 모두 덮는 길이에 풍성한 실루엣까지 더해지면서 절바지를 연상시키는 분위기마저 풍긴다. 윈터의 가녀린 체형과 맞물리며 팬츠가 몸보다 더욱 커 보이는 착시를 만들었다. 상의가 블랙 컬러인 만큼 하의 역시 올블랙으로 통일했다면 훨씬 세련되고 안정감 있는 스타일링이 완성됐을 것 같다.- 블랙 민소매 톱으로 공항 패션을 완성했다. 뽀얀 피부와 금발 머리가 블랙 의상과 어우러지며 세련된 비주얼을 완성했다.장시간 비행을 의식한 듯 활동성이 편안한 와이드 팬츠를 착용했으나, 허리 라인이 다소 길어 보이는 점이 아쉽다.- 에스파 윈터는 금발 생머리에 블랙 하이넥 슬리브리스 니트와 회색 와이드핏 슬랙스를 매치해 도회적인 분위기를 연출했다. 여기에 블랙 숄더백을 더해 세련되고 시크한 매력을 살렸다.하지만 한여름 덥고 습한 날씨를 생각하면 블랙과 그레이는 아쉬운 색 조합이다. 무더위에 목까지 감싼 상의는 다소 답답한 인상을 준다.- 혜리가 '통짜 허리' 논란을 지웠다. 혜리는 체크 셔츠에 화이트 슬리브리스, 와이드 데님을 매치한 꾸안꾸 스타일로 공항에 모습을 보였다.앞서 혜리는 팬미팅 의상을 두고 온라인상에서 체형을 둘러싼 여러 반응이 이어졌다. 스타일리스트의 의상 선택이 아쉬웠다는 의견도 적지 않았다. 몸에 밀착되는 의상은 허리 라인을 도드라지게 하기보다 직선적인 실루엣을 강조하면서 아쉬움을 남겼다는 평가가 나왔다.반면 이번 공항 패션은 달랐다. 넉넉한 핏의 체크 셔츠를 자연스럽게 걸쳐 허리와 옆라인을 부드럽게 감싸면서 전체적인 균형을 살렸다. 몸매를 과하게 드러내기보다 자연스러운 실루엣을 연출해 편안하면서도 세련된 분위기를 완성했다.- 오버핏 셔츠와 와이드 진을 매치해 특유의 편안하고 캐주얼하게 연출했다. 배가 살짝 보이는 크롭톱을 이너로 선택해 셔츠와 바지의 넉넉한 실루엣이 줄 수 있는 답답한 느낌을 상쇄시켰다.하지만 품이 큰 의상에 부피감이 브라운 컬러의 큰 숄더백까지 더해지면서 전체적인 룩이 무거워진 건 아쉽다. 전반적인 색감과 핏이 가을 패션처럼 느껴진다.- 혜리는 살짝 붙는 화이트 티셔츠에 넉넉한 체크 셔츠를 걸쳐 편안하면서도 자연스러운 공항 패션을 완성했다. 짧은 기장의 티셔츠 아래로 허리와 배를 살짝 드러내 군살 없는 몸매를 돋보이게 했다. 여유로운 핏의 데님 팬츠로 꾸민 듯 꾸미지 않은 캐주얼한 매력을 살렸다.여러 색과 패턴이 섞인 오버핏 체크 셔츠가 다소 산만한 인상을 준다는 건 아쉬운 점이다. 넉넉한 상하의 실루엣에 큼지막한 숄더백까지 더해지면서 전체적으로 부피감이 커 보이기도 한다.- 그룹 엔믹스 오해원이 쇼트커트으로 파격 변신한 가운데, 공항 패션은 편안한 분위기다. 오해원은 최근 공항에서 쇼트커트 헤어스타일에 그레이 반소매 티셔츠와 와이드 데님 팬츠를 매치한 모습으로 포착됐다.민무늬의 하얀색 티셔츠에 넉넉한 청바지가 더해지면서 자연스러운 스타일을 넘어 '급하게 나온 것 같은' 분위기도 느껴졌다.- 편안한 흰색 티셔츠에 청바지를 매치한 무난하고 정석적인 공항 패션이다. 옷보다는 파격적인 헤어스타일에 시선이 쏠린다. 해원 역시 확 짧아진 머리가 어색한 듯 연신 머리를 확인하고 뒤로 넘기는 모습이다.쇼트커트에 가까운 단발 머리와 뿔테 안경은 드라마 '커피프린스 1호점'의 이은찬이 떠오를 만큼 풋풋한 미소년 분위기를 풍긴다.- 해원은 단발 레이어드로 시선을 사로잡았다. 짧은 헤어스타일에 검은색 뿔테 안경을 착용해 미소년을 연상시키는 중성적이고 보이시한 매력을 발산했다. 넉넉한 핏의 흰색 반소매 티셔츠와 와이드 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일링을 완성했다. 새깅 스타일로 패션 트렌드를 챙긴 모습이다.뻗친 머리카락과 부스스한 헤어스타일은 자유분방한 매력을 더하기도 하지만, 동시에 정돈되지 않은 인상을 주기도 한다. 머리를 자연스럽게 빗기만 해도 좋았을 듯하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr