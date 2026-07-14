유튜버 풍자 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '풍자테레비' 캡처

트랜스젠더 방송인 풍자가 유튜브 콘텐츠에서 던진 '생리통' 발언을 두고 갑론을박이 이어지고 있다.지난 6일 공개된 유튜브 채널 '풍자테레비' 영상에서 논란이 시작됐다. 풍자는 방송인 신기루와 먹방을 진행하던 중 배를 움켜쥐며 "생리통, 생리통"이라고 농담을 건넸다. 이에 신기루는 "트랜스젠더는 생리를 안 하는 걸로 알고 있다. 오해할 수 있으니 알려줘야 한다"고 말했고, 풍자는 막걸리를 뿜으며 웃은 뒤 "헛소리 한 번 했다가 10배로 돌려받네"라고 받아쳤다.하지만 해당 장면이 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산되면서 다양한 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "생리통은 실제 많은 여성들이 겪는 고통인데 웃음 소재로 소비할 문제가 아니다", "가볍게 농담할 주제는 아니었다", "불편하게 느껴졌다"며 비판했다.반면 "예능 상황에서 나온 농담일 뿐", "신기루가 곧바로 사실관계를 정정했고 풍자도 웃으며 받아들였다", "맥락을 보면 악의적인 의도는 없어 보인다"는 옹호 의견도 이어졌다.풍자는 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 해당 장면을 편집한 릴스를 올렸다가 삭제했다. 다만 원본 유튜브 영상은 현재까지 별다른 수정이나 삭제 없이 공개돼 있으며, 풍자 측 역시 이번 논란과 관련해 별도의 입장을 내놓지는 않았다.한편 온라인에서는 "개그의 자유도 중요하지만 소재에 따라 누군가에게 상처를 줄 수 있다"는 의견과 "짧은 장면만으로 과도하게 논란이 확대되고 있다"는 의견이 맞서며 갑론을박이 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr