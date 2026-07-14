사진 = '해피해은 HAEPPY' 유튜브 채널 캡처

사진 = '해피해은 HAEPPY' 유튜브 채널 캡처

성해은이 중국으로 혼자 떠나 현지 문화를 알차게 체험한 반전의 충칭 여행기를 공개했다.인플루언서 성해은이 운영하는 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에서는 '충칭에서 만난 그 남자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 성해은은 평소 인스타그램에서 우연히 접한 화려한 야경과 역동적인 오토바이 릴스 영상에 마음을 빼앗겨 급하게 중국 충칭으로의 여행을 결정했다고 밝혔다.성공적인 중국 여행을 위해 알리페이와 고덕지도 등 현지 필수 애플리케이션을 폰에 미리 설치하며 만반의 준비를 마친 해은은 충칭행 비행기 비즈니스석에 탑승해 에이피 뷰티의 세럼과 마스크팩을 적극적으로 활용하며 기내 건조함을 잡는 철저한 피부 관리 면모를 뽐냈다. 목적지에 무사히 도착해 통창 너머로 펼쳐진 충칭의 아름다운 독보적 야경을 감상하며 감탄을 금치 못했다.성해은은 현지의 독특한 뷰티 문화를 직접 몸으로 체험하며 다채로운 볼거리를 선사했다. 중국 현지에서 큰 인기를 끌고 있는 화려한 왕홍 메이크업을 전문가에게 직접 받아보며 색다른 모습으로 변신한 성해은은 한층 물오른 비주얼을 자랑했다.이어 완벽해진 메이크업 상태로 인생 샷을 남기기 위해 현지에서 전문 스냅 사진 촬영 기사님을 전격 섭외해 도심 곳곳을 배경으로 열정적인 촬영을 진행했다. 성해은은 낯선 타지에서 홀로 떠난 여행임에도 불구하고 친절한 현지 사진 작가와 메이크업 아티스트의 도움 덕분에 외로울 틈 없이 즐거운 추억을 쌓았다.메이크업 체험을 성공적으로 마친 성해은은 충칭의 대표 명물로 손꼽히는 정통 훠궈 맛집을 찾아 대담하게 현지 음식 도전에 나섰다. 음식을 기대하며 국물을 한 입 맛본 성해은은 "한국에서 먹던 맛과는 차원이 다르게 혀끝이 마비될 정도로 생각보다 훨씬 강력하고 매운 오리지널 마라 맛이다"며 당황하는 리얼한 모습을 보였다.한편 1994년생인 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 성해은은 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr