이지훈, 아야네 / 사진 = 아야네 SNS

배우 이지훈의 아내 아야네가 임신 20주차 근황을 전했다.13일 아야네는 자신의 SNS에 "살려주세요"라는 내용의 글을 게재했다. 그는 "벌써 뱃속 아가가 발로 차서 화장실을 가도가도 또 가고 싶다. 잠들 수가 없다"라며 임신 중 고통을 호소했다. 현재 둘째 임신 20주차에 접어든 아야네는 활발해진 태동으로 인해 늦은 밤까지 잠을 이루지 못하는 모습으로 안타까움을 샀다.특히, 이지훈의 특급 외조도 함께 눈길을 끌었다. 같은날 아야네는 "다리 붓기 시작. 훈이네 마사지샵 개업"이라는 글과 함께 붓기 가득한 다리를 직접 마사지해주는 남편 이지훈의 모습을 공개해 훈훈함을 자아내기도 했다.한편 이지훈 아야네 부부는 2021년 백년가약을 맺었다. 이후 시험관 시술을 통해 루희 양을 품에 안은 두 사람은 최근 둘째 임신 소식을 전해 또 한 번 많은 이들의 축하를 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr