신슬기가 '셀럽병사'에 출연한다./사진제공=KBS

'솔로지옥2' 출신 배우 신슬기가 '셀럽병사의 비밀'에 출격한다.14일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 ‘셀럽병사의 비밀’ 64화는 인상파 거장 클로드 모네의 삶을 중심으로, 세기의 천재들을 무너뜨린 ‘안질환’의 실체를 조명한다.게스트로는 '솔로지옥2'에서 덱스 썸녀로 대중적인 인지도를 얻고 배우로 전향한 신슬기가 출연한다. 신슬기는 가녀린 팔과 날렵한 얼굴 등 '뼈말라' 비주얼로 눈길을 끈다.이날 방송에서는 ‘인상, 해돋이’, ‘루앙 대성당’, ‘수련’ 등 찰나의 빛을 캔버스에 담아낸 ‘빛의 화가’ 클로드 모네. 그러나 거장의 시작은 결코 순탄하지 않았다. 중산층 집안에서 자란 모네는 모델 출신 카미유와의 사랑을 선택한 대가로 집안의 지원이 끊겼고, 친구들에게 생활비를 빌릴 만큼 극심한 가난에 시달렸다.사랑에 한없이 낭만적인 그도, 그림 앞에서는 누구보다 냉혹했다. 작품의 모델이 된 아내 카미유를 땡볕 아래 몇 시간씩 세워두고 빛의 각도가 조금만 달라져도 불같이 화를 냈다. 그의 집착에 가까운 열정은 아내의 마지막 순간에도 멈추지 않았다. 죽어가는 아내의 얼굴에서 시시각각 변하는 ‘죽음의 색채’를 분석하며 붓을 들었다는 모네의 고백에 출연진은 충격을 감추지 못했다.이날 방송에서는 모네의 믿기지 않는 삼각관계도 공개된다. 아내 카미유가 병상에 누워있을 때 후원자의 아내 알리스가 여섯 아이와 함께 모네의 집에 들어와 살기 시작했다. 알리스는 카미유 사망 후 그녀의 유품을 모조리 불태웠다. 이를 본 솔로지옥 출신 배우 신슬기는 “이 정도면 환승 연애한 것”이라고 연애 촉각을 곤두세웠다. ‘사랑과 전쟁 마니아’ 이찬원 역시 “여섯 아이 중 모네의 아이는 없는지 의심된다”며 흥분을 감추지 못했다.젊은 날의 가난을 딛고 화가로서 명성을 얻은 모네에게 눈부심과 시야 흐림, 색이 탁하게 보이는 증상이 찾아온다. 시력을 잃어가는 절망 속에서도 모네는 끝내 붓을 놓지 않았다.그는 "시력이 완전히 사라져도 상관없다. 내가 본 것을 끝까지 그려낼 것"이라고 말할 만큼 그림에 대한 집념이 남달랐다. 실제로 백내장으로 시야가 흐려지고, 오른쪽 눈 수술 후에는 세상이 푸르게 보이거나 사물이 일그러져 보이는 후유증까지 겪었지만, 그마저도 작품 세계로 승화시켰다.1926년 12월, 여든여섯의 나이로 세상을 떠나기 직전까지도 모네는 붓을 손에서 놓지 않았다. 장례식장에서 50년 지기 친구 클레망소는 관을 덮으려던 검은 천을 걷어내고 꽃무늬 커튼으로 관을 감쌌다. 평생 빛과 색을 사랑한 화가에게 보내는 마지막 인사였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr