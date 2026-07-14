황영웅이 OST를 가창했다. / 사진제공=소속사

황영웅이 OST를 가창했다. / 사진제공=냠냠엔터테인먼트

학교 폭력 논란에 휩싸인 가수 황영웅이 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST에 참여한 사실이 알려진 가운데, OST 제작사 측이 입장을 밝혔다.14일 '사랑을 처방해드립니다' OST 제작사인 냠냠엔터테인먼트 측은 "많은 혼란과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라며 "황영웅이 가창한 OST는 드라마 방영과 함께 순차적으로 공개되는 OST 제작 일정에 따라 사전에 녹음을 완료한 곡이었다"고 밝혔다.이어 제작사 측은 "드라마 내에서는 해당 음원이 사용되지 않게 되어 아쉬움이 있지만, 이미 제작을 마친 음원인 만큼 팬들과 리스너들에게 들려드리고자 예정대로 음원 사이트를 통해 공개하기로 결정했다"라며 "OST 제작 과정에서도 최선을 다해 참여해 준 황영웅에게 감사드리며, 현재의 상황에 대해 안타까운 마음을 전한다"고 덧붙였다.OST 공개 강행 논란에 대해서도 해명했다. 제작사 측은 "OST 가창자 섭외는 OST 제작사가 드라마 제작사와의 계약 및 정당한 판권 절차에 따라 진행하는 제작 업무"라며 "제작사가 이를 강행했다는 주장은 사실이 아니다. 아울러 이번 OST 사안은 KBS와는 전혀 무관한 사안이므로 KBS를 향한 오해나 비난은 자제해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.앞서 학교 폭력 논란에 휩싸인 황영웅이 지상파 드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST에 참여했다는 사실이 알려지며 논란이 일었다. 이에 대해 '사랑을 처방해 드립니다' 제작사 측은 "현재 관련 사안은 법률 검토 및 필요한 절차를 진행 중"이라며 "당사는 방송에 사용되지 않은 음원을 드라마 제호, KBS 명칭 및 드라마 관련 자산을 사용하는 행위에 대해 필요한 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.한편 황영웅은 지난 2023년 MBN '불타는 트롯맨'을 통해 이름을 알렸다. 당시 황영웅은 강력한 우승 후보로 주목받았으나, 학교 폭력 등 사생활 논란으로 프로그램에서 하차했다. 이후 그는 팬덤 기반의 단독 공연을 중심으로 활동해 왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr