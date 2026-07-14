지연수 / 사진 = 지연수 SNS

그룹 유키스 출신 일라이 전 부인이자 전 레이싱모델 지연수가 무결점 몸매를 자랑했다.13일 지연수는 자신의 SNS에 "휴무날은 시간이 너무 소중해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 지연수는 브이넥 티셔츠와 체크무늬 팬츠를 매치한 캐주얼룩을 입고 한 패스트 푸드점을 찾았다. 그는 캡모자와 헤어 번 스타일로 내추럴한 매력을 자아냈다.특히, 그의 군살 하나 없는 몸매가 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 날렵한 턱선과 한 손에 잡힐 듯한 가녀린 팔뚝 라인으로 놀라움을 안겼다. 49kg를 유지 중인 것으로 알려진 지연수는 고열량 탄산 음료를 마시면서도 탄탄한 복부라인을 자랑해 감탄을 샀다.해당 사진을 접한 누리꾼들은 "와 49kg 유지하는 거 진짜 대단하다", "너무 아름답다" 등 그의 미모를 향한 찬사를 쏟아냈다.한편, 지연수는 2014년 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들 민수 군을 뒀으나 6년 만에 파경을 맞았다. 현재 홀로 민수 군을 양육 중인 그는 유튜브 채널 '연수롭다'를 운영하며 대중과 활발한 소통을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr