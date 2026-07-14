유민상이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

'내가 많이 먹을 상인가?'/사진제공=코미디TV

코미디언 김민경과 유민상이 통영·대구·광주 지역 맛집을 방문했다.지난 12일 방송된 코미디TV '내가 많이 먹을 상인가?'에서는 김민경이 통영과 대구를, 유민상이 광주를 찾아 먹방을 찍었다.첫 방문지는 통영의 장어구이 전문점이었다. 매일 산지 직송 장어를 손질 후 로봇이 초벌하는 것이 특징이다. 사장님은 "아무것도 찍지 말고, 그냥 먹어보라"라고 권유한다. 이에 김민경은 "어우 고소해"라며 겉은 바삭하고 속은 고소한 맛이라고 표현했다. 생강과 방아잎을 곁들인 경상도식 쌈으로 장어를 맛본 뒤에는 "장어를 되게 향긋하게 먹게 되네요"라고 말했고, 장어탕까지 맛봤다.이후 대구의 한 베이커리 카페로 향한 김민경은 오이 바게트를 발견하고는 "오이가 빵의 주인공이 돼서 나올 줄은 상상도 못 했다"라며 놀랐다. 김민경은, 한입 맛본 뒤 바게트와 크림치즈, 오이의 조합이 과하지 않고 놀랍다고 평했다. 다른 빵들도 함께 맛보며 "다 다른 느낌, 다른 맛이라 골라 먹는 재미가 있을 것 같다"라고 추천했다.마지막으로 찾은 대학가 앞 맛집은 호텔 총괄 셰프 출신 사장이 운영하는 퓨전 식당이었다. 항정살 덮밥을 맛본 김민경은 "일식인데 한식 맛이 난다"라며 놀라워했다. 비법이 간장이라는 설명에 "그거 하나로 분위기가 확 바뀌었다. 절묘한 조화"라고 밝혔다. 중화 크림파스타에 대해서는 "대구 사람들처럼 화끈하다"라며 불맛과 매운맛이 강한 점을 짚었다.광주에서는 유민상이 직화갈비 전문점을 찾아 아침 식사로 고기를 맛봤다. "오전에 시작하면 가장 좋은 고기죠"라며 기대감을 보인 유민상은 사장님이 추천한 양파절임을 맛본 뒤 "야~ 정말 아삭하네"라고 놀라워했다. 양념 양갈비는 "많이 먹어봤는데 이건 약간 신개념"이라며 이날의 '한입 픽'으로 꼽았다.광주에서 유민상이 찾은 마지막 코스는 추어탕 맛집이었다. 복날을 앞두고 "삼계탕은 질리고 지겹지 않냐"며 추천받아 찾은 곳이다. 미숫가루처럼 곱게 갈린 국물을 맛본 유민상은 "혀에 붙을 것 같다. 이런 건 또 처음 먹어본다"고 놀라워했다. 산초가루를 듬뿍 넣으며 "초보들이 많구만, 먹을 줄 알아야지 이 정도는"이라고 말해 추어탕 매니아다운 면모를 자랑했다한편, 코미디TV '내가 많이 먹을 상인가?'는 매주 일요일 오전 10시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr