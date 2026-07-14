효연이 4050 싱글 도시 여자들 집 임장에 나선다./사진제공=MBC

효연이 4050 싱글 도시 여자들 집 임장에 나선다./사진제공=MBC

소녀시대 효연이 임장을 떠난다.오는 16일 오후 10시 방송되는 MBC ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 화려한 4050 싱글 도시 여자들의 집 임장에 나선다.이날 방송에서는 도시에서 혼자만의 삶을 화려하게 즐기는 4050 싱글 도시 여자들의 보금자리를 찾아간다. 임장에는 ‘30대 대표 싱글녀’이자 최근 '효리수'로 화제를 모으고 있는 소녀시대 효연, 오는 21일 컴백하는 ‘20대 대표 싱글녀’ 프로미스나인 이채영, 그리고 ‘40대 대표 싱글남’ 양세찬과 안재현이 함께한다.본격적인 임장에 앞서 데뷔 19년 만에 메인보컬로 활약 중인 효연의 솔직한 속마음도 공개된다. 현재 웃음캐로 활약 중인 효연은 "많이 내려놓은 것 같다. 언제까지 이렇게 살아야 하나 싶어 답답했다"며 그동안의 고민을 털어놓는다. 이에 데뷔 9년차인 이채영은 효연과 달리 데뷔 초부터 내려놔 후회된다며 개인기까지 선보인다.이날 소개되는 집들은 4050 싱글 여성들의 공간으로, 각자의 취향과 삶의 방식이 고스란히 담긴 보금자리가 공개된다. 김숙은 혼자 사는 삶의 즐거움을 전하고, 자취 2년차 이채영과 숙소 생활을 하고 있는 효연 역시 이번 임장에 대한 기대감을 표한다. 효연은 앞서 50평 숙소에서 월세 안 내고 20년째 살고 있다고 밝힌 바 있다.이들이 가장 먼저 찾은 곳은 광진구 한강 변에 자리한 싱글 자매의 집이다. 현관문을 열자마자 거실을 가득 채운 책장이 시선을 사로잡고, 서점을 방불케 하는 공간에서 자연스럽게 독서 토크가 펼쳐진다. 양세찬이 "우리 넷 얼굴에는 책이 없다"고 농담을 던지자, 안재현과 효연은 각각 책을 출간한 저자라는 사실을 밝히며 발끈한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr