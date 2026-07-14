배우 김혜수가 긴 머리로 변신한 근황을 전했다. / 사진=김혜수 SNS 캡처

배우 김혜수가 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 돌아온다. / 사진=김혜수 SNS 캡처

배우 김혜수(55)가 긴 웨이브 머리로 색다른 분위기를 자아냈다.김혜수는 14일 자신의 SNS에 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 태그하며 촬영 현장이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 김혜수는 풍성한 웨이브 헤어에 선글라스를 매치하고 보라색 트위드 재킷을 착용해 세련된 분위기를 자아냈다. 나이를 가늠하기 어려운 동안 비주얼과 우아한 아우라가 어우러져 시선을 사로잡았다.또 다른 사진에서는 '대표 박경희'라고 쓰인 명패가 놓인 책상 앞에 앉아 연기에 몰입한 모습을 공개했다. 날카로운 눈빛과 카리스마 넘치는 표정으로 캐릭터의 존재감을 드러내며 작품에 대한 기대감을 높였다.한편 김혜수는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 박경희 역을 맡았다. 오는 31일 공개 예정인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 불륜보다 더 큰 비밀에 얽힌 두 부부의 이야기를 그린 블랙 코미디 드라마다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr