이영자가 부친의 외도를 고백했다./사진=텐아시아DB

이영자가 부친의 외도를 고백했다./사진제공= tvN STORY

이영자(58)가 아버지의 잦은 외도로 인해 사랑에 대한 두려움이 있다고 고백했다.지난 13일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 김창옥, 박세미가 게스트로 출연했다.이날 이영자는 "우리 아버지가 그렇게 많이 바람을 피웠는데도 엄마는 아버지를 너무 사랑했다"며 "그래서 늘 두렵다. '내가 남자한테 빠지면 이렇게 되겠구나, 꼼짝 못 하겠구나' 하는 생각이 매일 있다"고 말했다. 이어 아버지의 젊은 시절 사진이 공개됐고, 이영자는 "박근형 선생님을 닮아 잘생겼다"고 설명했다.이영자는 그럼에도 아버지를 놓지 못하는 어머니를 보면서 "나도 깊은 사랑에 빠지면 관계에서 벗어나지 못할 수 있다는 공포가 생겼다"며 "얻어터지고 살겠구나 하는 생각도 있다"고 고백했다.1967년생인 이영자는 현재 미혼이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr