류현경이 '아파트'에서 강하정 역을 맡았다. / 사진='아파트' 방송 캡쳐

류현경이 평범한 직장인이자 비리 사건에 얽힌 인물의 복잡한 내면을 연기했다. / 사진='아파트' 방송 캡쳐

배우 류현경이 '아파트'에서 현실적인 캐릭터를 소화하며 눈도장을 찍었다.JTBC 토일드라마 '아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 차지하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 아파트 내 비리를 밝혀가는 이야기를 담은 작품이다. 류현경은 강하리(하윤경 분)의 언니이자 비리 사건에 얽힌 인물 강하정으로 분했다.극 중 강하정은 가족을 책임져야 한다는 부담감과 비리 조작에 가담했다는 죄책감 사이에서 흔들리는 인물이다. 류현경은 불안한 심리와 갈등을 눈빛과 표정으로 표현하며 인물의 복잡한 상황을 전달했다. 평범한 직장인의 모습부터 사건의 실무자로서의 모습까지 자연스럽게 오가며 강하정의 양면적인 면모를 그렸다.동생 강하리와의 관계도 현실적으로 풀어냈다. 티격태격하면서도 서로를 챙기는 자매의 모습을 생활감 있는 연기로 표현하며 극에 또 다른 재미를 더했다. 류현경은 사건 속 인물들의 관계와 갈등을 연결하며 강하정의 존재감을 보여줬다.류현경은 1996년 SBS 드라마 '곰탕'에서 김혜수의 아역으로 데뷔했다. 이후 영화 '아티스트: 다시 태어나다', '기도하는 남자', '아이', '요정', MBC '20세기 소년소녀', SBS '트롤리', 디즈니+ '카지노', 넷플릭스 '아무도 없는 숲속에서' 등 다양한 작품에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.지난해 개봉한 영화 '주차금지'에서는 이웃과의 갈등 끝에 범죄의 표적이 되는 주인공 연희 역을 맡았고, 첫 장편 연출작 '고백하지마'를 통해 영화감독으로도 데뷔했다. 장르와 역할을 가리지 않고 활동 영역을 넓혀온 류현경이 '아파트'에서 보여줄 강하정의 이야기에 관심이 쏠린다.'아파트'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr