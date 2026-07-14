김한석이 가족사진을 올렸다. / 사진=SNS

개그맨 김한석이 가족사진을 공개했다.14일 김한석은 자신의 SNS에 "14년 동안 매년 찍는 가족사진, 아이가 이렇게 컸네"라는 글과 함께 사진을 여러 장 올렸다. 사진에는 김한석의 아내와 딸, 반려견의 모습이 담겼다.해당 게시글에 코미디언 박준형이 "와 진짜 따님 예쁘고 형수님 예쁘심"이라는 댓글을 남겨 눈길을 끌기도 했다. 또 요리연구가 이보은 역시 "어머나 딸 어쩜 이리 숙녀인 게야, 이쁘다"라며 칭찬의 댓글을 달았다.한편 김한석은 1997년 배우 이상아와 결혼했으나, 이듬해 이혼했다. 이후 그는 2008년 요리연구가 박선영과 재혼했다. 중학교 동창이자 첫사랑이었던 두 사람은 KBS 1TV 'TV는 사랑을 싣고'를 통해 재회한 뒤 부부의 연을 맺었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr