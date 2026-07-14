밴드 노브레인이 데뷔 30주년을 맞아 진행 중인 프로젝트의 세 번째 주자가 공개됐다./ 사진=록스타뮤직앤라이브

밴드 노브레인이 데뷔 30주년을 맞아 진행 중인 프로젝트의 세 번째 주자가 공개됐다./ 사진=록스타뮤직앤라이브

밴드 노브레인이 데뷔 30주년을 맞아 진행 중인 프로젝트의 세 번째 주자가 공개됐다.이번 프로젝트의 세 번째 주인공은 4인조 밴드 극동아시아타이거즈로, 이들이 재해석한 '비오는 밤에 홍대'는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 전격 발매된다.'비오는 밤에 홍대'는 노브레인의 30년 역사에서 그 시작점이자 인디 문화의 상징인 홍대를 노래한 기념비적인 곡이다. 이번 리메이크 음원은 원곡의 감성에 극동아시아타이거즈만의 색깔을 녹여냈다.프로젝트 세 번째 주자로 나선 극동아시아타이거즈는 "노브레인을 보며 꿈을 꿔온 만큼 이번 리메이크에 참여하게 되어 매우 영광이며, 앞으로도 그 길을 묵묵히 따라가겠다"라는 소감을 전했다.노브레인의 데뷔 30주년 프로젝트는 인디 밴드 씬의 과거와 현재를 유기적으로 연결하는 콜라보레이션으로 30년 차 밴드 노브레인의 굳건한 저력을 함께 느껴볼 수 있다.한편, 지난 6월 홍대 클럽 벤더(BENDER)에서 열린 단독 공연 '여전히 소란스럽게 Vol.1'을 전석 매진시켰던 노브레인은 홍대 클럽 투어를 시작으로, 연말에는 대미를 장식할 대규모 단독 콘서트까지 개최하할 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr