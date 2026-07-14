김나영 / 사진 = 김나영 SNS

방송인 김나영이 또 한 번 소식좌 한 끼를 공개했다.13일 김나영은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 가족 여행차 프랑스 파리를 찾은 그는 딱 붙는 스트라이프 디자인의 나시 원피스를 입고 모델 포스를 자아냈다. 사진 속 칼단발 헤어를 한 김나영은 선글라스와 독특한 디자인의 귀걸이를 착용하고 시크한 매력을 발산했다.특히, 그의 남다른 식사량이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 김나영은 가족과 함께 한 브런치 식당을 찾아 식사를 즐겼다. 그는 소량의 바게트와 아보카도와 과일이 정갈하게 담긴 건강 식단을 섭취하며 여행 중에도 꾸준한 자기 관리를 이어오고 있음을 짐작케 했다.앞서 김나영은 지난 6월 가족의 한 끼 식사량을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 단촐한 미니 김밥 9알로 끼니를 해결하는 모습으로 팬들의 놀라움을 샀다.한편, 김나영은 2019년 이혼해 두 아들을 홀로 양육해오다 2021년 싱어송라이터 마이큐와 공개 열애 소식을 전한 바 있다. 두 사람은 지난해 11월 부부의 연을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr