누에라 멤버 린/ 사진=누아엔터테인먼트

사진=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 새 앨범 첫 번째 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.누에라는 지난 13일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'의 첫 번째 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.공개된 콘셉트 포토는 핑크 컬러를 중심으로 한 스타일링이 특징이다. 멤버들은 각기 다른 착장과 포즈로 콘셉트를 소화했다. 특히 멤버 린은 'HUG HERE' 문구와 함께 '나 안아' 밈을 연상시키는 포즈를 선보였다.콘셉트 필름에는 멤버들이 하트를 그리거나 사랑을 연상시키는 소품이 등장한다. 몽환적인 사운드와 디지털 감성을 활용한 연출도 담겼다.이번 콘셉트는 지난 3월 발매한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE' 활동 당시 선보인 이미지와는 다른 분위기를 담았다. 약 4개월 만에 컴백하는 누에라는 새 앨범을 통해 새로운 콘셉트를 선보일 예정이다.누에라는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'를 발매하고 활동을 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr