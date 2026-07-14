누에라 멤버 린/ 사진=누아엔터테인먼트
누에라 멤버 린/ 사진=누아엔터테인먼트
그룹 누에라(NouerA)가 새 앨범 첫 번째 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.

누에라는 지난 13일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'의 첫 번째 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.

공개된 콘셉트 포토는 핑크 컬러를 중심으로 한 스타일링이 특징이다. 멤버들은 각기 다른 착장과 포즈로 콘셉트를 소화했다. 특히 멤버 린은 'HUG HERE' 문구와 함께 '나 안아' 밈을 연상시키는 포즈를 선보였다.
사진=누아엔터테인먼트
사진=누아엔터테인먼트
콘셉트 필름에는 멤버들이 하트를 그리거나 사랑을 연상시키는 소품이 등장한다. 몽환적인 사운드와 디지털 감성을 활용한 연출도 담겼다.

이번 콘셉트는 지난 3월 발매한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE' 활동 당시 선보인 이미지와는 다른 분위기를 담았다. 약 4개월 만에 컴백하는 누에라는 새 앨범을 통해 새로운 콘셉트를 선보일 예정이다.

누에라는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'를 발매하고 활동을 시작한다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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