하정우와 차정원이 공개 열애 중이다. / 사진=텐아시아DB

차정원이 '아니 근데 진짜!'에서 하정우를 언급했다. / 사진=SBS

배우 차정원이 공개 열애 중인 하정우를 언급하며 얼굴을 붉혔다.지난 13일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 아이비, 주현영, 차정원이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.방송에서 이수지는 차정원에게 "좋은 소식이 있지 않냐 축하드린다"라며 하정우와 공개 열애를 간접적으로 언급했다. 이에 차정원은 "감사합니다"라며 웃어 보였다.또 이상민이 "남자친구 분 잘 계시죠?"라며 하정우의 안부를 물었다. 그러자 차정원은 부끄러운 듯 얼굴을 가린 뒤 미소 지었다. 또 이상민이 "(하정우가) 와이너리를 갖고 계신 거냐 와인만 만든 거냐"고 묻자 차정원은 "와인만 갖고 있는 거다. 와이너리를 위해서"라고 답해 눈길을 끌었다.차정원은 현재 배우 하정우와 열애 중이다. 두 사람은 지난 2월 열애 사실을 인정했다. 당초 두 사람이 7월에 결혼한다는 이야기가 나왔지만, 당사자들 모두 이를 부인했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr