김명수와 강민아가 '공감세포'에서 열연 중이다./ 사진 제공 : 라이프타임 토일드라마

김명수와 강민아가 '공감세포'에서 열연 중이다.지난 4일 라이프타임에서 첫 방송된 토일드라마 '공감세포'(극본 정연, 김성래 / 연출 김칠봉 / 제공 A+E Global Media / 제작 위매드, LG U+, MBC C&I)가 첫 방송 됐다. U+tv모바일(U+tv)과 디즈니+에서도 동시 공개된 '공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.'공감세포'는 감정 전이라는 소재를 다룬 로맨틱 코미디로 '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독이 연출을, 정연, 김성래 작가가 집필을 맡은 작품이다. 여기에 극을 이끌어가는 김명수(차은환 역), 강민아(유지안 역), 권소현(한이진 역) 등 배우들이 합세, 열연을 펼치고 있다.또한 '공감세포'는 글로벌 미디어 기업 A+E Korea가 투자 및 배급을 주도한 작품으로, 현재 82개국에서 동시 방영 중이다. 아김명수와 권소현, 강민아의 조합은 해외 팬덤으로부터 뜨거운 관심을 받고 있다.아울러 '공감세포'는 라이프타임 채널과 LG U+의 플랫폼 U+tv모바일(U+tv)를 비롯해 디즈니+를 통해 한국과 일본에서 공개되며, 해외에서는 아시아 대표 OTT 플랫폼 Viu(뷰) 등을 통해 서비스되고 있다. 이렇듯 '공감세포'는 K-드라마의 짜임새 있는 전개와 독특한 소재로 한국을 넘어 해외까지 인기를 얻고 있다.한편 토일드라마 '공감세포' 5회는 오는 18일 밤 10시 50분 라이프타임에서 방송되며, U+tv모바일(U+tv), 디즈니+에서는 19일(일) 00시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr