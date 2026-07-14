방송인 지예은이 포즈를 취하고 있다. / 사진=TV조선 '왕은 무얼 자셨는가'

방송인 지예은이 반전 지적 매력을 뽐내 한국사 1타 강사도 뿌듯하게 만들었다.14일 오후 서울 구로구 삼성IT밸리에서 TV CHOSUN 새 예능 '왕은 무얼 자셨는가' 기자간담회가 진행됐다. 한국사 강사 최태성을 비롯해 양상국, 신기루, 지예은이 참석했다.프로그램은 왕실 보양식부터 금기 별미까지 27명의 조선 임금들이 먹은 밥상 속에 담긴 이야기를 유쾌하게 풀어낸 토크 예능이다.이날 참석자들은 각자 입에 맞았던 선조들의 음식을 꼽았다. 고기를 좋아한다는 지예은은 "세종대왕님이 고기가 없으면 밥을 안 드셨을 정도로 고기를 엄청 좋아하셨다고 하더라"라면서 떡갈비를 꼽았다. 그러면서 "세종대왕님 입맛이 저랑 제일 닮았다"고 말했다.이를 들은 최태성은 "예은 씨가 이렇게 '세종이 고기를 좋아했다'라는 이야기를 하는 것만으로도 저는 정말 대단한 것 같다"면서 지예은을 칭찬했다. 이어 최태성은 "이렇게 하나씩 배워가는 게 저는 너무 좋다"고 덧붙였다.그러자 신기루는 "세종대왕님이 고기를 좋아하셨다는 건 저도 알고 있던 사실"이라면서 "최태성 선생님은 예은 씨만 좋아하신다"고 질투해 웃음을 자아냈다.한편 '왕은 무얼 자셨는가'는 지난 8일 첫 방송됐다. 매주 수요일 밤 10시 시청자들을 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr