방탄소년단 진이 유럽투어 중이다./SNS

방탄소년단 진이 유럽투어 중이다./SNS

방탄소년단 진이 유럽투어 중이다./SNS

방탄소년단(BTS) 진이 꾸안꾸 스타일링을 선보였다.최근 진은 브랜드 T사의 레이어드 티셔츠를 입고 등장했다. 카키와 베이지가 어우러진 스트라이프 패턴은 빈티지한 무드를 살려준다. 여기에 워싱된 그레이 그래픽 티셔츠를 레이어드하면서 전체적으로 내추럴한 분위기를 완성했다.전면 그래픽 디테일과 안정감 있는 크루넥 디자인이 포인트다. 화려함 없이도 스타일의 완성도를 높여준다.한편, 방탄소년단은 지난 11과 12일 양일간 한국 가수 최초로 독일 뮌헨 알리안츠 아레나(Allianz Arena)에 입성, 유럽 투어를 이어갔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr