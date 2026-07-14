황인엽, 이혜리의 15년 전 헤어질 수밖에 없었던 이유가 밝혀진다.
14일 오후 10시 방송을 앞두고 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’ 측은 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)의 투샷 스틸컷을 공개했다.
공개된 사진 속 우수빈은 그동안의 장난기 어린 플러팅과 달리 한층 깊은 눈빛으로 주이재를 바라보고 있다. 우수빈과 주이재의 뜨거운 눈맞춤, 금방이라도 입술이 닿을 듯한 가까운 거리와 미묘한 분위기가 눈길을 끈다. 첫 방송에서는 함께 영화를 만들기로 했던 주이재와의 약속을 지키기 위해 한국에 돌아온 우수빈이 주이재의 차가운 반응에도 직진했다. “나랑 같이 하자”라며 미완성의 영화 ‘경성연가’ 시나리오를 건넨 우수빈과 “넌 내 후회야”라면서 거절하는 주이재의 이야기가 펼쳐졌다.
‘그대에게 드림’ 제작진은 “주이재가 왜 우수빈을 향해 ‘넌 내 후회야’라는 말을 했는지, 우수빈과 주이재가 15년 전 이별할 수밖에 없었던 안타까운 이유가 2회에서 공개된다”며 “우수빈과 주이재가 다시 꿈과 사랑을 써 내려가는 본격적인 이야기를 기대해 달라”고 전했다.
한편, '그대에게 드림'은 첫회 시청률 2.7%를 기록했다. 이는 올해 방송된 ENA 월화드라마 중 가장 낮은 성적이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
14일 오후 10시 방송을 앞두고 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’ 측은 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)의 투샷 스틸컷을 공개했다.
공개된 사진 속 우수빈은 그동안의 장난기 어린 플러팅과 달리 한층 깊은 눈빛으로 주이재를 바라보고 있다. 우수빈과 주이재의 뜨거운 눈맞춤, 금방이라도 입술이 닿을 듯한 가까운 거리와 미묘한 분위기가 눈길을 끈다. 첫 방송에서는 함께 영화를 만들기로 했던 주이재와의 약속을 지키기 위해 한국에 돌아온 우수빈이 주이재의 차가운 반응에도 직진했다. “나랑 같이 하자”라며 미완성의 영화 ‘경성연가’ 시나리오를 건넨 우수빈과 “넌 내 후회야”라면서 거절하는 주이재의 이야기가 펼쳐졌다.
‘그대에게 드림’ 제작진은 “주이재가 왜 우수빈을 향해 ‘넌 내 후회야’라는 말을 했는지, 우수빈과 주이재가 15년 전 이별할 수밖에 없었던 안타까운 이유가 2회에서 공개된다”며 “우수빈과 주이재가 다시 꿈과 사랑을 써 내려가는 본격적인 이야기를 기대해 달라”고 전했다.
한편, '그대에게 드림'은 첫회 시청률 2.7%를 기록했다. 이는 올해 방송된 ENA 월화드라마 중 가장 낮은 성적이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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