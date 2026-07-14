황인엽, 이헤리의 밀찻 투샷이 공개됐다./사진제공=KT스튜디오지니

황인엽, 이헤리의 밀찻 투샷이 공개됐다./사진제공=KT스튜디오지니

황인엽, 이혜리의 15년 전 헤어질 수밖에 없었던 이유가 밝혀진다.14일 오후 10시 방송을 앞두고 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’ 측은 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)의 투샷 스틸컷을 공개했다.공개된 사진 속 우수빈은 그동안의 장난기 어린 플러팅과 달리 한층 깊은 눈빛으로 주이재를 바라보고 있다. 우수빈과 주이재의 뜨거운 눈맞춤, 금방이라도 입술이 닿을 듯한 가까운 거리와 미묘한 분위기가 눈길을 끈다.첫 방송에서는 함께 영화를 만들기로 했던 주이재와의 약속을 지키기 위해 한국에 돌아온 우수빈이 주이재의 차가운 반응에도 직진했다. “나랑 같이 하자”라며 미완성의 영화 ‘경성연가’ 시나리오를 건넨 우수빈과 “넌 내 후회야”라면서 거절하는 주이재의 이야기가 펼쳐졌다.‘그대에게 드림’ 제작진은 “주이재가 왜 우수빈을 향해 ‘넌 내 후회야’라는 말을 했는지, 우수빈과 주이재가 15년 전 이별할 수밖에 없었던 안타까운 이유가 2회에서 공개된다”며 “우수빈과 주이재가 다시 꿈과 사랑을 써 내려가는 본격적인 이야기를 기대해 달라”고 전했다.한편, '그대에게 드림'은 첫회 시청률 2.7%를 기록했다. 이는 올해 방송된 ENA 월화드라마 중 가장 낮은 성적이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr