사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

박은영과 '흑백요리사'에 함께 출연했던 권성준이 오랜만에 뭉쳐 유쾌한 폭로전과 함께 방송인으로서 마주한 솔직한 생존 전략을 고백했다.박은영 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '밥은영'에서는 '성준아 사지 짧다고 해서 미안해..박은영 얼평(?)에 긁히기만 했던 권성준의 복수전'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 게스트로 출격한 권성준에게 박은영이 "사지가 짧다고 농담했는데 미안하다"고 정중히 사과하자 권성준은 이에 질세라 유머러스하게 소심한 복수를 시도하며 현장을 웃음바다로 만들었다.이어 서로가 좋아할 만한 최상의 음식 조합으로 샐러드바 메뉴를 푸짐하게 담아오는 우정 접시 챌린지를 진행하며 서로의 뚜렷한 식성을 파악하고 꿀조합을 공유하는 등 훈훈한 호흡을 과시했다.그런가하면 두사람이 밝힌 최근 화제를 모았던 셰프들 간의 외모 투표 결과에 얽힌 반전 비하인드 스토리가 공개돼 시청자들의 이목을 집중시켰다. 박은영이 당시 윤남노 셰프와 권성준 중 과연 누가 더 못생겼는지를 가리는 굴욕적인 투표 상황을 복기하자 권성준은 투표에 참여했던 셰프 전원이 자신 대신 윤남노를 선택했다는 씁쓸한 결과를 솔직히 인정했다.권성준은 자신이 더 못생겼다는 불명예스러운 판정을 받게 된 배경에 대해 동료 셰프들이 평소 행실이 무척 바르고 성격이 좋은 윤남노를 워낙 선호하고 아끼기 때문에 나온 아름다운 몰표 결과라며 너스레를 떨어 좌중을 폭소케 했다.특히 권성준은 프로그램마다 매번 180도 다른 캐릭터를 설정하고 연기하는 자신만의 독특한 방송 철학과 철저한 생존 전략을 가감 없이 실토해 흥미를 자아냈다.화려했던 셰프 전성시대가 점차 저물어가는 흐름 속에서 영리한 방송인으로 끝까지 살아남기 위해 냉장고를 부탁해나 흑백요리사 등 각 프로그램이 가진 고유한 콘셉트에 맞춰 본인이 직접 철저하게 기획한 가상의 인물을 스스로 연기한다고 털어놓았다.프로그램마다 대중이 요구하고 기대하는 자극적인 모습을 철저히 맞춰주는 일종의 연기이자 연출이 자신만의 영리한 방송 방식이라고 밝힌 권성준은 다만 자신이 심리적으로 아주 편안하게 느끼는 침착맨 등의 방송에 출연할 때만큼은 캐릭터를 억지로 연기할 필요 없이 본연의 털털한 모습을 그대로 보여준다고 차이점을 설명했다.이처럼 철저하게 계산된 캐릭터를 구축할 수 있었던 원동력으로 권성준은 타인의 조언을 쉽게 수용하지 않는 본인만의 강력한 고집과 확고한 요리 철학을 꼽았다.요리나 방송 미션을 수행할 때 주변에서 건네는 수많은 참견과 조언을 귀로는 다 담아두지만 정작 행동으로 옮기지 않는다는 박은영의 날카로운 지적에 대해 권성준은 나는 평소 사람들의 말을 진짜 잘 안 듣는 편이라며 순순히 인정했다.주변의 참견에 휘둘리기보다 본인의 방식대로 묵묵히 요리와 미션을 진행하고 그에 따른 모든 결과와 실패를 오롯이 스스로 감당하고 책임지는 자율적인 스타일임을 명확히 밝힌 권성준은 요식업계의 트렌드를 이끄는 전문가다운 단단한 소신을 드러내며 뜻깊은 소통의 시간을 기분 좋게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr