최시원이 SNS를 통해 자신의 소신을 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원이 SNS를 통해 자신의 소신을 밝혔다.지난 13일 최시원은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "예전에는 가끔, 요즘은 더 자주 다음 세대가 살아갈 이 나라가 어떤 모습이어야 할지 한 사람의 국민으로서 생각해 본다. 여러분도 그러신가요?"라는 글을 게재했다.이어 "여러분께서 보내주시는 공감과 응원이 없었다면 제 생각도 혼잣말에 머물렀을지 모른다"며 "따뜻한 응원과 격려의 말씀 하나하나가 제게 큰 위로와 힘이 된다. 진심으로 감사드린다"고 전했다.또 "앞으로도 여러분과 함께 우리나라의 미래를 고민하며 제가 고민해 온 생각들을 나누고 싶다. 다른 의견에도 더 귀 기울이며 배우겠다"며 "함께 이야기 나누어도 괜찮으실까요?"라고 덧붙였다. 이후 최시원은 새롭게 개설한 스레드 계정을 캡처해 공개했다.한편 최시원은 자신의 정치 성향과 종교, 외모 등을 겨냥한 모욕성 게시물과 악성 댓글에 시달린 것으로 전해졌다. 이에 지난 5월 서울중앙지방법원에 게시물 작성자 10명을 상대로 모욕 및 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했다.이후 미국 법원을 통해 엑스와 유튜브 등 해외 플랫폼에 악성 게시물을 올린 작성자 10명의 신원 정보를 확보한 것으로 알려졌다. 지난 7일에는 "침묵은 여기까지. 더 이상 악의를 방관하지 않겠다"는 글을 올리며 강경 대응 의지를 분명히 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr