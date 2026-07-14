제니 / 사진 = 제니 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 과감한 스타일링 속 탄탄한 몸매를 자랑했다.13일 제니는 자신의 SNS에 "매 공연마다 함께 해준 멋진 크루들에게 감사드린다. 여러분 덕분에 유럽에서의 여정이 정말 재미있었다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 제니의 무대 비하인드컷이 담겼다.특히, 그의 파격 스타일링이 눈길을 끌었다. 이날 제니는 과감한 란제리룩을 입고 고혹적인 매력을 자아냈다. 그는 보디라인이 훤히 보이는 초미니 브라톱에도 군살 하나 없는 무결점 몸매를 자랑해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 제니는 구릿빛 피부와 웨이브 헤어로 넘치는 건강미를 과시해 시선을 사로잡았다.한편, 제니는 지난 9일 스페인 마드리드에서 열린 '2026 MAD COOL FESTIVAL'(2026 매드 쿨 페스티벌)에서 헤드라이너로 무대에 오른 바 있다. 그는 해당 공연을 시작으로 미국 'Lollapalooza Chicago'(롤라팔루자 시카고), 일본 'SUMMER SONIC 2026'(서머 소닉 2026) 등에서 공연할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr