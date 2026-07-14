보이넥스트도어, 드디어 첫 월드투어…이번 주 KSPO 돔 입성

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 이번 주 첫 월드투어의 막을 올린다.보이넥스트도어는 오는 17일부터 19일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN SEOUL'을 개최한다. 데뷔 후 처음 진행하는 월드투어의 출발점이 되는 공연으로, 팬클럽 선예매에서 3회 공연이 모두 매진됐다.보이넥스트도어는 지난해 첫 단독 투어 'KNOCK ON Vol.1'을 통해 13개 도시에서 23회 공연을 펼쳤다. 파이널 공연에서는 전곡을 밴드 라이브 편곡으로 선보였고, 세트리스트와 무대 연출을 새롭게 구성하며 공연의 완성도를 높였다. 이후 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에도 출연하며 해외 관객과 만났다.최근 발매한 첫 정규앨범 'HOME'은 이전보다 확장된 퍼포먼스와 라이브를 선보인 작품으로 평가받았다. 이번 투어에서는 타이틀곡은 물론 정규 1집 수록곡들도 처음 무대에 오를 예정이다.특히 밴드 사운드를 기반으로 한 수록곡 'ADIOS!'는 멤버들이 공연에서 가장 기대하는 곡 가운데 하나로 꼽았다. 멤버들은 앞선 인터뷰에서 "'ADIOS!'는 콘서트에서 모두 함께 즐길 수 있는 곡"이라며 라이브 무대에 대한 기대를 드러낸 바 있다.서울 공연을 시작으로 보이넥스트도어는 부산과 일본, 북미, 아시아를 포함한 24개 도시에서 총 35회 규모의 첫 월드투어를 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr