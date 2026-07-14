사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

사진=SBS '아니 근데 진짜'

'아니 근데 진짜' 차정원이 공개 열애 중인 하정우를 언급했다.13일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에는 아이비, 차정원, 주현영이 게스트로 출연해 솔직한 입담과 반전 매력을 선보였다.이날 아이비는 차정원과의 인연에 대해 "10년 된 친구"라고 소개했다. 이어 이수지는 "좋은 소식이 있더라. 기사를 보고 알았다. 축하한다"며 최근 배우 하정우와의 공개 열애를 축하했다.이상민도 "남자친구 분 잘 계시죠?"라고 자연스럽게 안부를 물었고, 차정원은 얼굴을 두 손으로 가린 채 연신 부채질을 하며 부끄러운 미소를 지었다. 이상민은 돌연 "(하정우가) 와이너리를 가지고 계신 거냐. 아니면 와인만 만든 거냐"고 질문했고, 차정원은 "와인만 갖고 있는 거예요. 와이너리를 위해서…"라고 답했다.차정원은 그동안 보여주지 않았던 예능감도 마음껏 발산했다. 평소 세련되고 차분한 이미지와 달리 주현영의 소몰이 창법을 따라 하고, 이수지의 유치원 선생님 캐릭터를 성대모사하며 능청스러운 콩트 연기까지 선보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.뜻밖의 활약에 이수지는 "왜 이렇게까지 하시는 거냐"며 놀라워했고, 이상민은 다시 "남자친구가 이런 모습을 보면 어떨 것 같냐"고 물었다. 차정원은 "이런 모습은 본 적이 없어서 놀랄 수도 있어요"라고 솔직하게 이야기했다.아이비는 절친으로서 차정원의 실제 성격을 전했다. 그는 "정원이는 처음에는 낯을 많이 가리지만 마음을 열면 완전히 달라진다. 너무 귀엽다"며 "부산 출신이라 평소 사투리도 정말 많이 쓴다"고 밝혔다.이에 차정원은 "제 안에는 꼬마 남자아이가 있는 것 같다"며 "제가 추구하는 이미지는 청순이라 SNS에는 그런 분위기의 사진을 많이 올렸다"고 털어놨다. 이어 "'사복도 스타일리스트가 골라주는 것 아니냐'는 말을 많이 듣는데 제가 직접 제 옷을 입는다"고 말하며 '사복 여신'다운 패션 철학도 공개했다.한편 차정원은 최근 배우 하정우와의 열애를 인정하며 공개 연애를 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr