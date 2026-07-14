코요태 신지 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=신지 유튜브 채널

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그룹 코요태 신지가 KT 위즈 시구 제안을 거절한 이유를 공개한 뒤 야구 팬들 사이에서 갑론을박이 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 신지가 자신의 유튜브 채널에서 KT 위즈 공연 및 시구 섭외 비하인드를 전하는 장면이 확산됐다.영상에서 신지는 "얼마 전 코요태가 KT 야구장 공연 섭외를 받았다. 경기 종료 후 공연이라 흔쾌히 수락했다"고 밝혔다. 이어 "대표님을 통해 시구 제안도 함께 들어왔는데, 나는 한화 이글스 팬이라 시구는 어려울 것 같다고 말씀드렸다"고 설명했다.이후 해당 경기가 KT와 한화 이글스의 맞대결이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 신지는 "한화랑 경기인 줄 몰랐다. 그럼 거기서 한화 유니폼을 입고 있을 수도 없지 않느냐"고 말했고, 영상에는 '한화 시구 기다릴게요'라는 자막도 삽입됐다.해당 장면이 퍼지면서 일부 KT 팬들은 "홈팀 초청 행사에서 상대 팀 팬이라고 공개적으로 말한 것은 무례하다", "오기 싫으면 오지 마라", "돈 받고 하는 행사인데 배려가 부족했다" 등의 반응을 보이며 비판했다. 과거 신지가 2015년 삼성 라이온즈와 LG 트윈스 경기에서 시구했던 사실도 재조명되며 "예전에는 다른 팀 시구도 하지 않았느냐"는 지적도 나왔다.반면 "응원팀이 아닌 구단에서 시구를 하지 않는 것이 오히려 예의", "한화 팬으로 유명한 신지를 한화전 시구자로 섭외한 것이 더 의아하다", "단순한 팬심 표현일 뿐"이라는 옹호 의견도 이어졌다.논란이 이어지는 가운데 신지 측은 해당 유튜브 영상을 삭제했다. 다만 삭제 이유에 대해서는 별도의 입장을 밝히지 않았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr