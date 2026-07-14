그룹 ITZY(있지)가 필리핀 마닐라 공연을 마쳤다.
ITZY는 지난 11일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나에서 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION>' 일환 단독 콘서트를 개최했다.
이날 ITZY는 'Focus'(포커스)로 공연의 막을 열었다. 이어 올해 5월 발매한 'Motto'(모토)를 비롯해 'WANNABE'(워너비), 'Not Shy'(낫 샤이), 'LOCO'(로꼬) 등을 선보였다. 이번 투어에서 처음 공개한 멤버별 솔로 무대도 이어졌다.
후반부에는 'GOLD'(골드), 'Wild Wild West'(와일드 와일드 웨스트), '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝), 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노 노)로 폭발적인 에너지를 뽐냈다. 음원 차트를 역주행한 인기곡 'THAT'S A NO NO'는 앙코르 무대로도 다시 선보였다. 이번 공연은 2024년 8월 열린 두 번째 월드투어 '<BORN TO BE>' 이후 약 2년 만의 마닐라 단독 공연이다. 멤버들은 "오늘 무대에 서 있는 건 ITZY지만 믿지(팬덤명: MIDZY)가 훨씬 더 멋있었다. ITZY를 얼마나 기다리고 응원해 줬는지 실감한 하루였다. 너무 늦지 않게 또 만나자"고 말했다.
ITZY는 다음 달 15일 마카오를 시작으로 9월 5일 타이베이, 11일 런던, 13일 암스테르담, 15일 파리, 17일 프랑크푸르트, 10월 3일 싱가포르에서 월드투어를 이어간다. 다음 달 8~9일에는 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅을 개최한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
ITZY는 지난 11일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나에서 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION>' 일환 단독 콘서트를 개최했다.
이날 ITZY는 'Focus'(포커스)로 공연의 막을 열었다. 이어 올해 5월 발매한 'Motto'(모토)를 비롯해 'WANNABE'(워너비), 'Not Shy'(낫 샤이), 'LOCO'(로꼬) 등을 선보였다. 이번 투어에서 처음 공개한 멤버별 솔로 무대도 이어졌다.
후반부에는 'GOLD'(골드), 'Wild Wild West'(와일드 와일드 웨스트), '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝), 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노 노)로 폭발적인 에너지를 뽐냈다. 음원 차트를 역주행한 인기곡 'THAT'S A NO NO'는 앙코르 무대로도 다시 선보였다. 이번 공연은 2024년 8월 열린 두 번째 월드투어 '<BORN TO BE>' 이후 약 2년 만의 마닐라 단독 공연이다. 멤버들은 "오늘 무대에 서 있는 건 ITZY지만 믿지(팬덤명: MIDZY)가 훨씬 더 멋있었다. ITZY를 얼마나 기다리고 응원해 줬는지 실감한 하루였다. 너무 늦지 않게 또 만나자"고 말했다.
ITZY는 다음 달 15일 마카오를 시작으로 9월 5일 타이베이, 11일 런던, 13일 암스테르담, 15일 파리, 17일 프랑크푸르트, 10월 3일 싱가포르에서 월드투어를 이어간다. 다음 달 8~9일에는 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅을 개최한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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