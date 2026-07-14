공유, 김고은 / 사진 = 김고은 SNS

배우 김고은이 공유와의 투샷을 공개했다.13일 김고은은 자신의 SNS에 "깨비네 여행을 사랑해주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행' 비하인드컷을 게재했다. 이날 김고은은 배우 공유와 함께 강릉에 위치한 드라마 '도깨비' 촬영장을 찾아 촬영 당시를 추억했다.특히, 공유와 김고은의 변함없는 미모가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 두 사람은 강릉 바다를 배경으로 다정한 투샷을 남겼다. 두 사람은 화장기 없는 민낯에도 주름기 하나 없는 탄탄한 피부와 10년의 세월이 무색한 또렷한 이목구비를 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들 역시 "나이는 또 나만 먹지", "10년 순삭이다" 등의 반응을 보이며 감탄을 자아냈다.한편, 두 사람은 지난 12일 종영한 tvN 예능 '도깨비 10주년 여행'에 출연해 10년 만에 재회했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr