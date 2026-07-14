한국사 1타 강사 최태성이 포즈를 취하고 있다. / 사진=TV조선 '왕은 무얼 자셨는가'

한국사 1타 강사 최태성이 연예인 출연자의 입담을 칭찬했다.14일 오후 서울 구로구 삼성IT밸리에서 TV CHOSUN 새 예능 '왕은 무얼 자셨는가' 기자간담회가 진행됐다. 자리에는 한국사 강사 최태성을 비롯해 양상국, 신기루, 지예은이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.최태성은 프로그램 안에서 양상국과 신기루, 지예은의 역할에 대해 언급하며 이들의 예능감을 극찬했다. 최태성은 "저는 일반인이기 때문에 비연예인 입장에서 이 세 분을 보면 '어떻게 저런 멘트가 나올까' 싶다"며 "상상도 못한 멘트들이 나온다"고 언급했다.이어 최태성은 "저 같은 일반인이 봤을 땐 세 분이 그저 편하게 앉아서 얘기 나누고 음식 먹고 하는 것 같을 수 있다. 그런데 입담을 보면 세 분이 출연료를 받아야 하는 이유를 알겠더라"라고 덧붙였다.이에 신기루는 "출연료 당연히 받아야죠. 일면 돈을 받아야죠"라면서 "저랑 좀 안 맞으세요"라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 '왕은 무얼 자셨는가'는 왕실 보양식부터 금기 별미까지 27명의 조선 임금들이 먹은 밥상 속에 담긴 이야기를 유쾌하게 풀어낸 토크 예능이다. 지난 8일 첫 방송됐으며, 매주 수요일 밤 10시 시청자들을 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr