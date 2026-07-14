하성운 / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 빗소리 들으며 함께 걷고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 12일까지 '빗소리 들으며 함께 걷고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이었다. 그는 최근 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연해 마지막 회에서 "이곳에 우리가 다시 모인 건 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라는 소회를 전하며 팬들의 관심을 모았다.2위는 가수 겸 배우 박지훈이 차지했다. 박지훈은 7년 만의 아시아 팬콘 투어 'RE:FLECT'로 서울, 홍콩, 타이베이 공연을 연이어 전석 매진시키며 뜨거운 티켓 파워를 입증했다. 영화 '왕과 사는 남자'와 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 흥행으로 높아진 인기를 바탕으로, 그는 타이베이와 방콕, 싱가포르, 마닐라, 자카르타 등에서 투어를 이어가며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 더보이즈 주연은 최근 아시아 솔로 팬미팅 개최를 확정하고 글로벌 팬들과의 만남을 예고했다. 팬미팅은 오는 7월부터 아시아 주요 도시에서 순차적으로 진행되며, 개최 도시와 세부 일정은 추후 공개될 예정이다. 주연은 다양한 무대와 토크를 통해 현지 팬들과 특별한 시간을 보낼 계획이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '계곡에서 같이 삼겹살 구워 먹고 싶은 여자 가수는?', '계곡에서 같이 삼겹살 구워 먹고 싶은 남자 가수는?', '계곡에서 같이 삼겹살 구워 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '계곡에서 같이 삼겹살 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr