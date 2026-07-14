불꽃 파이터즈가 고교야구 강호 성남고에게 완승을 거뒀다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 10화 캡처본

불꽃 파이터즈가 고교야구 강호 성남고에게 완승을 거뒀다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 10화 캡처본

불꽃 파이터즈가 고교야구 강호 성남고에게 완승을 거뒀다.13일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 10화에서 불꽃 파이터즈는 성남고를 6:0으로 완파했다.이날 시즌 두 번째 선발 등판에 나선 신재영은 1회 초부터 공격적인 승부로 성남고 타선을 삼자범퇴 처리했다. 이에 질세라 성남고는 '1번 자물쇠' 김진호를 마운드에 올렸다. 2아웃을 잡은 그는 박용택에게 2루수 키를 넘기는 안타를 허용했으나 다음 타자 이대호를 1루수 파울 플라이로 돌려세웠다.좀처럼 기회를 잡지 못하던 파이터즈는 5회 말 선취점 발판을 마련했다. 땅볼로 출루한 정의윤 다음 타석에 선 김재호가 풀카운트까지 이어진 승부 끝 1타점 적시 2루타를 터트렸다. 일격을 맞은 성남고는 김진호를 내리고 '2번 자물쇠' 봉승현 카드를 꺼냈다.한편 6회 초 2아웃까지 무실점 8탈삼진을 기록하던 신재영은 연속 내야 안타를 허용하며 흔들렸다. 이에 김성근 감독은 이대은으로 투수를 교체했고, 7이닝 1실점 시 연봉 인상이라는 옵션을 눈앞에 뒀던 신재영은 아쉽게 마운드를 내려왔다. 2사 주자 1, 2루 상황에서 등판한 이대은은 유격수 땅볼을 유도했다.파이터즈는 7회 말, 이택근의 몸에 맞는 볼로 다시금 기회를 만들었다. 정성훈의 희생 번트로 만들어진 득점권 찬스, 박재욱은 우중간을 완전히 가르는 2루타로 1점을 추가했다. 이어 정의윤이 바뀐 투수 유예준에게 몸 맞는 공을, 김재호가 1, 2루 간을 꿰뚫는 안타로 1사 만루를 만들었다. 승부처에서 등장한 다음 타자 정훈은 3루수 앞 땅볼을 쳤지만, 이때 상대의 송구 실책이 나왔다. 3루 주자 박재욱은 홈으로 달려들었고 점수는 3:0까지 벌어졌다.8회 말에도 박용택의 볼넷과 이대호, 정성훈의 안타를 묶어 다시 만루 찬스를 만든 파이터즈는 박재욱의 1타점 적시타로 승부에 쐐기를 박았다. 이어 현빈과 정훈이 밀어내기 볼넷을 얻으며 점수는 6:0이 됐다.8회 초 2아웃 상황부터 오승환은 9회에도 돌직구로 아웃카운트 세 개를 챙겼고 파이터즈의 다섯 번째 승리를 지켰다. 이번 경기에서 1개의 세이브를 추가하며 한·미·일·불 통산 550세이브라는 대기록을 세우게 됐다.'불꽃야구2' 10회는 최초 공개 15분 만에 동시 시청자 수 10만 명을 돌파했다. 최고 동시 시청자는 22만 8천 명을 기록했다.한편 '불꽃야구'는 오는 19일 오후 2시 고척 스카이돔에서 시즌 열 번째 직관 경기를 진행한다. 상대는 독립리그 3라운드 단독 1위에 올라있는 화성 코리요다. 티켓은 오는 15일 오후 2시 yes24를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr