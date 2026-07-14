'위대한 가이드3' 김대호와 최다니엘이 눈물을 쏟는다.
14일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 에티오피아 수도 아디스아바바를 여행 중인 김대호, 최다니엘, 이무진이 한국전쟁 참전용사들을 기리는 장소를 찾는다.
이날 김대호는 "에티오피아에 오면 꼭 가보고 싶은 곳이 있었다"며 최다니엘, 이무진과 함께 한 장소를 찾는다. 여행 내내 유쾌한 모습을 보여줬던 김대호는 평소와 달리 진지한 모습으로 발걸음을 옮기고, 최다니엘과 이무진 역시 그의 뒤를 따른다.
세 사람이 찾은 곳은 한국전쟁 당시 대한민국을 위해 참전한 에티오피아 용사들의 역사를 기리는 '6·25전쟁 참전용사 회관'이었다. 김대호는 "이분들 덕분에 우리나라가 지금까지 잘 자리할 수 있었고, 우리도 이렇게 에티오피아를 찾을 수 있는 것"이라며 참전용사들에게 감사한 마음을 전한다. 세 사람은 회관에 남겨진 기록을 살펴보며 한국과 에티오피아의 인연을 되짚는다. 이어 한국전쟁에 참전한 에티오피아 강뉴부대의 역사와 당시 이야기를 접하며 참전용사들의 희생을 되새긴다.
그러던 중 김대호는 감정을 추스르지 못하고 눈물을 보인다. 최다니엘 역시 참전용사들의 이야기를 접한 뒤 눈물을 흘리고, 이무진도 한동안 말을 잇지 못한다. 과연 김대호와 최다니엘이 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.
'위대한 가이드3'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
14일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 에티오피아 수도 아디스아바바를 여행 중인 김대호, 최다니엘, 이무진이 한국전쟁 참전용사들을 기리는 장소를 찾는다.
이날 김대호는 "에티오피아에 오면 꼭 가보고 싶은 곳이 있었다"며 최다니엘, 이무진과 함께 한 장소를 찾는다. 여행 내내 유쾌한 모습을 보여줬던 김대호는 평소와 달리 진지한 모습으로 발걸음을 옮기고, 최다니엘과 이무진 역시 그의 뒤를 따른다.
세 사람이 찾은 곳은 한국전쟁 당시 대한민국을 위해 참전한 에티오피아 용사들의 역사를 기리는 '6·25전쟁 참전용사 회관'이었다. 김대호는 "이분들 덕분에 우리나라가 지금까지 잘 자리할 수 있었고, 우리도 이렇게 에티오피아를 찾을 수 있는 것"이라며 참전용사들에게 감사한 마음을 전한다. 세 사람은 회관에 남겨진 기록을 살펴보며 한국과 에티오피아의 인연을 되짚는다. 이어 한국전쟁에 참전한 에티오피아 강뉴부대의 역사와 당시 이야기를 접하며 참전용사들의 희생을 되새긴다.
그러던 중 김대호는 감정을 추스르지 못하고 눈물을 보인다. 최다니엘 역시 참전용사들의 이야기를 접한 뒤 눈물을 흘리고, 이무진도 한동안 말을 잇지 못한다. 과연 김대호와 최다니엘이 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.
'위대한 가이드3'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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