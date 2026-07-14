김대호가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김대호, 최다니엘이 '위대한 가이드3'에서 눈물을 쏟는다. / 사진제공=MBC에브리원

'위대한 가이드3' 김대호와 최다니엘이 눈물을 쏟는다.14일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 에티오피아 수도 아디스아바바를 여행 중인 김대호, 최다니엘, 이무진이 한국전쟁 참전용사들을 기리는 장소를 찾는다.이날 김대호는 "에티오피아에 오면 꼭 가보고 싶은 곳이 있었다"며 최다니엘, 이무진과 함께 한 장소를 찾는다. 여행 내내 유쾌한 모습을 보여줬던 김대호는 평소와 달리 진지한 모습으로 발걸음을 옮기고, 최다니엘과 이무진 역시 그의 뒤를 따른다.세 사람이 찾은 곳은 한국전쟁 당시 대한민국을 위해 참전한 에티오피아 용사들의 역사를 기리는 '6·25전쟁 참전용사 회관'이었다. 김대호는 "이분들 덕분에 우리나라가 지금까지 잘 자리할 수 있었고, 우리도 이렇게 에티오피아를 찾을 수 있는 것"이라며 참전용사들에게 감사한 마음을 전한다.세 사람은 회관에 남겨진 기록을 살펴보며 한국과 에티오피아의 인연을 되짚는다. 이어 한국전쟁에 참전한 에티오피아 강뉴부대의 역사와 당시 이야기를 접하며 참전용사들의 희생을 되새긴다.그러던 중 김대호는 감정을 추스르지 못하고 눈물을 보인다. 최다니엘 역시 참전용사들의 이야기를 접한 뒤 눈물을 흘리고, 이무진도 한동안 말을 잇지 못한다. 과연 김대호와 최다니엘이 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.'위대한 가이드3'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr