'시간추적자 설록'이 14일 첫 방송한다. / 사진제공=SBS Plus

장항준 감독이 '시간추적자 설록'의 메인 MC를 맡았다. / 사진제공=SBS Plus

배우 봉태규가 '시간추적자 설록'에 새롭게 합류했다. / 사진제공=SBS Plus

하버드대학교 역사학과 출신 신아영이 '시간추적자 설록'에서 활약한다. / 사진제공=SBS Plus

방송인 썬 킴은 역사 스토리텔러로 나선다. / 사진제공=SBS Plus

사극 영화 '왕과 사는 남자'로 단종의 역사를 조명했던 장항준이 이번에는 역사 예능 MC로 시청자들과 만난다. 배우, 아나운서, 방송인 등 다양한 분야의 출연진이 함께하는 '시간추적자 설록'은 기존 역사 예능과 차별화된 매력을 예고한다.14일 SBS Plus 예능 '시간추적자 설록' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 영화감독 장항준, 배우 봉태규, 아나운서 신아영, 방송인 썬 킴이 참석했다.'시간추적자 설록'은 2024년 방송된 '네 가지 시선: 설록'을 새롭게 단장한 두 번째 시즌이다. 기존의 딱딱한 역사 프로그램에서 벗어나 정사와 야사를 아우르며 누구나 쉽게 즐길 수 있는 방식으로 역사를 풀어낼 예정이다.'왕과 사는 남자'로 1700만 관객을 동원한 장항준 감독은 이번 시즌 메인 MC를 맡았다. 그는 "촬영 전부터 대본에 줄을 그으면서 꼼꼼히 읽어본다. 미리 인터넷을 찾아볼 때도 있다"며 남다른 열정을 보여줬다. 이어 "이번 시즌에서는 하나의 역사를 깊이 파고들면서 더 심층적인 이야기를 담을 수 있게 됐다"며 "그러다 보니 녹화 시간도 짧아져 좋았다"고 너스레를 떨었다.장항준은 '왕과 사는 남자'에 이어 또다시 역사 관련 콘텐츠를 선보이게 됐다. 그는 "요즘 역사 열풍이 부는 것 같다. '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 말도 있지 않나. 역사는 반복되더라. 그래서 알아야 한다"며 "현재를 위해 과거를 아는 것이 중요하다고 생각한다"고 역사에 대한 자신의 생각을 밝혔다.역사 콘텐츠를 다루는 자세에 대해서도 말했다. 그는 "정사는 몇 줄 되지 않는 기록이지만 그 안에는 많은 이야기가 담겨 있다. 역사에는 빈틈이 많다"며 "그 빈틈을 상상력으로 메우는 과정을 찾는 것이 중요한 것 같다"고 설명했다. 이번 시즌에 영화로 만들고 싶은 이야기가 많았다는 그는 "조선통신사와 이혼 이야기가 흥미로웠다"고 덧붙였다.다양한 교양 프로그램에서 MC로 활약해 온 봉태규는 이번 시즌 새롭게 합류한 소감을 밝혔다. 그는 "이런 프로그램은 호흡이 중요한데, 마치 시즌1부터 함께했던 사람들처럼 전혀 어색하지 않았다"며 "네 사람의 호흡만 봐도 재미있을 것"이라고 자신했다.자신의 강점으로는 적극적인 질문을 내세웠다. 그는 "모르면 질문을 많이 하려고 한다. 원래 역사를 좋아해서 녹화를 한다는 느낌보다는 재미있는 이야기를 듣고 질문하러 오는 기분이다"며 "이런 점이 시청자들에게도 신선하게 다가갈 것 같다. 모르는 것에 대한 부끄러움은 없다"고 말했다.가장 기억에 남는 에피소드로는 무속 관련 이야기를 꼽았다. 그는 "의외로 정사에 기록된 무속 이야기들이 많더라. 처음 접하는 내용이 많아서 더욱 흥미로웠다"며 "특히 미국 레이건 대통령과 무속에 관한 이야기도 나온다"고 설명했다.하버드대학교 역사학과 출신 신아영은 부담감은 없냐는 질문에 "최대한 백지 상태에서 접근하려고 했다"고 답했다. 그는 "대학을 졸업한 지 20년이 됐다. 그때 배운 것에 매몰돼 새로운 해석을 하지 못하는 건 경계하려고 한다"며 "'내가 그 시대 사람이었다면 어떻게 했을까'라는 마음가짐으로 다양한 시각을 가지려고 했다"고 덧붙였다.신아영은 출연을 희망하는 게스트로 배우 김무열을 꼽았다. 그는 "역사 프로그램을 재미있게 보려면 화가 많아야 한다고 생각한다. 불만이 많다는 건 그만큼 바꾸고 싶은 것도 많다는 뜻"이라며 "최근 '참교육'에서 화가 난 모습을 많이 보여준 김무열 배우가 나와주셨으면 한다"고 말했다.역사 스토리텔러 썬 킴은 '시간추적자 설록'에 대해 "정사와 야사를 함께 다루는 최초의 역사 예능"이라고 소개했다. 그는 "역사 프로그램은 많지만 대부분 정사 위주라 다소 딱딱한 편이다. 우리는 조금 더 자유로운 시선으로 역사를 들여다보려 한다"고 설명했다.야사를 다루는 것에 대한 우려 섞인 시각에는 "야사도 기록이다. 다만 누가 기록을 남겼는지 모를 뿐"이라며 "이런 이야기를 다루면 업계에서 퇴출될 수도 있다는 인식도 있지만, 출연진과 함께 다양한 시각에서 깊이 있게 파헤쳐봤다"고 말했다.'시간추적자 설록'은 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr