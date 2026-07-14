전현무가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 곽튜브의 아들 태산의 백일이 공개된다.

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 곽튜브의 아들 태산의 백일이 공개된다.오는 15일 방송되는 ‘슈돌’ 629회는 ‘내겐 가장 예쁜 너’편으로, 곽튜브가 아들 태산의 백일상을 직접 준비한다. 백일을 맞아 한복을 입고 귀여운 자태를 뽐내는 태산의 모습이 눈길을 끈다.파스텔 톤의 한복을 완벽하게 소화한 태산은 머리에 쓰는 모자에 따라 변신하며 카멜레온 같은 매력을 자랑한다. 먼저 정자관을 쓴 태산은 미소와 함께 인자한 대감님 포스를 뽐내 웃음을 짓게 한다. 이어 복건을 쓰자 바로 도령으로 변신해 깜찍한 매력을 발산한다.특히 태산이는 아빠가 차린 백일상 위에서 딥슬립에 빠진다. 백일상을 준비하는 사이에 태산이 잠이 들어버린 것.이에 곽튜브는 태산을 백일상에 눕혀 ‘슈돌’ 최초의 수면 백일상 사진 촬영을 진행한다. 백일상 한가운데 누운 태산은 평온 그 자체의 표정을 보여주더니 좋은 꿈을 꾸는지 자면서 배시시 미소를 짓는다.그런가 하면, 곽튜브와 절친한 전현무가 태산의 100일을 축하하는 깜짝 축전을 보내 이목을 집중시킨다. 전현무가 “태산아 백일 축하한다”라며 “얼굴, 성격 모든 게 엄마 닮아서 다행이다. 조만간 삼촌이 놀러 갈게”라고 너스레를 떤다. 이에 태산은 휴대폰 속 전현무를 바라보며 순둥한 미소로 화답한다는 후문.한편, 곽튜브의 순둥이 아들 태산의 수면 백일상은 ‘슈돌’ 본방송에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr