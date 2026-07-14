양상국, 지예은이 '왕은 무얼 자셨는가'에서 유쾌한 케미를 뽐낸다. / 사진=텐아시아DB

15일 '왕은 무얼 자셨는가' 2회가 방송된다. / 사진제공=tv조선

개그맨 양상국이 '왕은 무얼 자셨는가'에서 지예은에게 하극상을 당해 웃음을 안긴다.오는 15일 방송되는 TV CHOSUN '왕은 무얼 자셨는가' 2회에서는 지예은이 신분 상승을 감행, 우아한 중전으로 변신한다.이날 지예은은 내시 양상국에게 "무엄하다! 감히 내시가 어딜 똑바로 쳐다보느냐"며 다짜고짜 화를 내 현장을 웃음바다로 만든다. 여기에 1995년 최고 히트작 '장희빈'에서 숙종 역을 맡았던 왕 전문 배우 임호가 스페셜 게스트로 찾아와 분위기를 띄운다. 임호는 "한 사발 더 부으라"며 장희빈에게 사약을 내리는 장면을 비장하게 재연하며 등장해 눈길을 끈다.한편 큰별쌤 최태성은 "왕이니까 좋은 걸 얼마나 많이 드셨겠냐"며 임호의 맛에 대한 넓은 식견을 예상한다. 최태성이 뜻밖의 식재료 등장을 예고하자 임호는 "저희 OOO 먹어요?!"라고 화들짝 놀라며 반가워했다는 후문이다.'왕은 무얼 자셨는가' 2회는 15일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr