김지선이 '아형'에 출연한다./사진=소속사 제공

김지선 / 사진 = CGN 유튜브 채널

코미디언 김지선이 막내딸의 왕따 문제를 토로했다.14일 김지선은 CGN 채널 토크쇼 '하늘빛향기'에 출연해 자녀들의 근황을 전했다. 그는 래퍼 SIVAA(시바)로 활동 중인 둘째 아들과 재수생 셋째 아들을 언급하며 남다른 자식 사랑을 자랑했다.특히, 막내 딸의 이야기가 눈길을 끌었다. 이날 김지선은 "우리 막내가 조금 힘든 시기를 겪었다. 지금 (다니고 있는) 대안학교로 옮기고 나서 딱 4~5개월 만에 코로나가 온 거다"라며 "그래서 학교 공부도 제대로 못하고 관계나 모든 것이 정체됐다"고 털어놨다.그는 "가장 예민한 시기에 가장 많이 배워야 되고 관계가 회복돼야 하는 시기에 너무 힘이 들었다. 상담을 받으려고 할 때 선생님께서 부모님이 먼저 와서 저를 만나야 된다고 해서 남편과 같이 갔다"고 설명했다. 이후 12주 동안 부모 상담을 받았다는 그는 "그때 남편과 제가 원래 안에 갖고 있던 쓴뿌리를 회복시켜주시더라"며 "저는 제가 잘 해야지만 사랑을 받는다고 생각했다. 그래서 점점 골이 깊어졌다. 서로 눈치보고 살았다"고 고백했다.김지선은 "그게 해소가 되면서 부부 관계가 회복됐다. 부부가 회복되니까 딸에게도 긍정적인 영향이 가더라"며 "우리 아이가 힘든 과정을 겪는 이유가 있을 거다. 우리 아이가 왕따 문제, 본인이 회복되지 못했던 관계문제 등 아픔을 겪는 친구들에게 먼저 손을 내밀어주면 마음의 문을 열지 않겠나"고 막내딸을 향한 깊은 애정을 표했다.앞서 김지선은 4남매 출산 이후 남편과의 이혼을 생각한 적이 있다고 토로한 바 있다. 그는 2016년 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 "남편과 부부 싸움을 했는데 합의점이 도무지 만들어지지 않았다. 그래서 남편과 더는 살 수 없겠다는 생각에 집을 나왔다"고 밝혔다. 이어 "그때 집을 나오지 않았다면 정말 이혼을 했을지도 모른다"고 덧붙였다.한편, 김지선은 2003년 동갑내기 남편과 결혼해 슬하에 3남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr