김윤지가 군살 없는 몸매를 뽐냈다. / 사진=김윤지 SNS

김윤지가 해변을 찾았다. / 사진=김윤지 SNS

가수 겸 배우 김윤지(NS윤지)가 과감한 해변 패션으로 시선을 사로잡았다. 출산 후에도 군살 하나 찾아보기 힘든 늘씬한 몸매와 잘록한 허리 라인을 자랑해 감탄을 자아냈다. 특히 노출도 자신만의 힙한 스타일로 소화하며 자유분방한 매력을 발산했다.김윤지는 14일 자신의 SNS에 "🐬🐬🐬"라는 돌고래 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김윤지는 바닷가를 찾아 여유로운 시간을 보내며 여름 정취를 즐기고 있다. 그는 가느다란 어깨끈과 레이스 장식의 블랙 브라톱에 넉넉한 옐로 컬러 팬츠를 매치했다. 여기에 화려한 패턴의 스카프를 머리에 두르고 선글라스를 착용해 과감하면서도 힙한 스타일을 완성했다.김윤지는 군살 하나 찾아보기 힘든 늘씬한 몸매와 잘록한 허리 라인, 탄탄한 복근으로 놀라움을 자아낸다. 뒤태를 과감히 드러낸 사진에서도 탄탄하고 슬림한 실루엣이 돋보인다. 자연스러운 해변 풍경과 빈티지한 캠핑카, 해변을 거니는 김윤지의 모습까지 자유분방한 무드가 연출된다.김윤지는 2021년 9월 개그맨 이상해, 국악인 김영임 부부의 아들 최우성 씨와 결혼했다. 2024년 7월 첫 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr