전 야구선수 김병현 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '법규 김병현'

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전 야구선수 김병현이 홍명보 전 축구대표팀 감독을 둘러싼 발언으로 불거진 논란에 대해 축구 팬들에게 사과했다.김병현은 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 공개한 '김영광 홍명보 월드컵 논란발언 후 화난 축구 팬과 직접 만났습니다'라는 제목의 영상에서 최근 논란이 된 발언에 대한 입장을 밝혔다.이날 김병현은 축구 팬인 지인과 대화를 나누며 자신을 향한 비판 댓글을 직접 확인했다. 지인은 "가만히 있으면 중간은 간다", "무식한 사람이 신념을 가지면 무섭다" 등 온라인에서 제기된 반응을 전했다.김병현은 "핀트가 엇갈린 것 같긴 하다"며 "축구 팬들이 갖고 있던 히스토리를 정말 몰랐다"고 인정했다. 이어 "축구 팬들에게 원성을 사고 싶거나 기름을 붓고 싶은 마음은 전혀 없었다"며 "운동했던 사람의 입장에서만 생각하다 보니 팬들이 그동안 겪어온 과정과 감정을 제대로 이해하지 못했다"고 말했다.그러면서 "축구 팬들에게 상처를 주고 싶은 마음은 없었다"며 "전 과정을 모르고 이야기해서 상처를 받은 축구 팬들에게는 사과할 마음이 있다"고 고개를 숙였다. 김병현은 "누군가를 옹호하려던 것도 아니었다"며 "상황을 제대로 알지 못한 채 이야기한 것이 잘못이었다. 다음부터는 모르면 이야기하지 않겠다"고 덧붙였다.앞서 김병현은 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 전 축구선수 김영광이 라이브 방송에서 "홍명보 나가"라고 발언한 것을 두고 "운동했던 후배가 선을 넘는 듯한 발언을 했다"며 "같은 운동선수라면 비판을 하더라도 예의는 지켜야 한다"고 지적했다.하지만 당시 축구 팬들은 홍 전 감독 선임 과정과 대표팀 운영을 둘러싼 논란을 고려하지 않은 발언이라며 강하게 반발했다. 이후 해당 영상에는 수많은 비판 댓글이 이어졌고, 김병현은 약 3주 만에 직접 사과와 함께 자신의 발언을 해명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr