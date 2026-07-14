주현영이 예능에 출연해 입담을 뽐냈다. / 사진='아니 근데 진짜' 방송 캡쳐

주현영이 탁재훈과 관련된 일화를 공개했다. / 사진='아니 근데 진짜' 방송 캡쳐

배우 주현영이 '아니 근데 진짜!'에서 축구선수 손흥민을 인터뷰할 당시 긴장했다고 털어놨다.지난 13일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 주현영, 아이비, 차정원이 출연했다. 주현영은 연기와 토크, 리액션을 오가며 방송에 활기를 더했다.주현영은 탁재훈과 관련된 일화를 공개했다. 과거 탁재훈의 유튜브 채널에 출연했을 당시 형사 역할에 몰입한 탁재훈이 자신의 재롱에도 웃지 않아 뒤끝이 생겼다고 고백했다.주현영은 다양한 캐릭터를 즉석에서 따라 하며 인간 복사기다운 면모도 보여줬다. 이수지에게 "복사 천재"라는 말을 들은 그는 인물의 특징을 살린 표현으로 출연진의 호응을 얻었다. 이어 카라의 '프리티걸' 무대를 선보이며 퍼포먼스까지 소화했다.웃음에 대한 고민도 털어놨다. 주현영은 "코미디언은 아니지만 웃기지 않을까 봐 늘 긴장한다"며 예능에서 느끼는 부담감을 밝혔다. 또 축구 선수 손흥민과 인터뷰 당시 긴장했던 일화를 털어놨다. 주현영은 "내가 뭔가를 이야기하는데 자꾸 말을 더듬게 됐다. 그러니까 손흥민 선수가 '제대로 좀 해요'라고 장난을 치셨는데 멘붕이 왔다"고 당시를 떠올렸다.방송 말미 주현영은 현재 공연 중인 연극 '더 컴업펀스'를 소개했다. 배우이자 제작자로 참여한 첫 연극인 만큼 작품에 대한 애정을 나타냈다.주현영은 드라마와 영화, 라디오, 유튜브, 연극 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다. 예능에서도 특유의 캐릭터 소화력과 입담을 보여주며 활동 영역을 넓혀가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr