이찬우가 '최애 데뷔'에 출연한다. / 사진제공=심스토리

184cm라고 알려진 배우 이찬우가 드라마 '최애 데뷔'에 출연한다.오는 16일 방송되는 MBC Plus 드라마 '최애 데뷔'는 비극적인 사고를 당한 최애 아이돌을 구하기 위해 8년 전으로 돌아간 열성 팬이 아이돌 연습생이 되어 운명을 바꾸려는 과정을 그린 타임슬립 성장 음악 드라마다.극 중 이찬우는 백성훈 역을 맡았다. 백성훈은 차분하고 진중한 성격을 지닌 인물로, 이찬우는 다양한 감정 변화를 섬세하게 표현하며 캐릭터를 그려낼 예정이다. 그간 다양한 필모를 쌓아온 이찬우가 '최애 데뷔'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 '최애데뷔'는 드라마와 현실 활동을 결합한 새로운 형태의 연계형 IP 프로젝트로 주목받고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr