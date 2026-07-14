배기성이 아버지를 생각하며 눈물을 쏟았다. /사진=텐아시아DB

배기성이 아버지를 생각하며 눈물을 쏟았다. /사진제공=TV조선

가수 배기성이 아버지를 생각하며 눈물을 쏟았다.지난 13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 본선에 진출한 최성국 가족, 이용식과 원혁, 홍석천, 심재원, 정이랑, 개그맨 김태원, 윤용범 PD, 김나희, 배기성까지 총 9팀의 치열한 대결이 펼쳐졌다.‘1대 사랑꾼’ 최성국 가족은 뮤지컬 배우가 꿈이었던 최성국의 아내만을 위한 무대를 준비했다. 최성국의 아내는 영화 '미녀는 괴로워'에서 김아중이 부른 OST로 유명한 고난도 곡 'Maria'를 선곡했다.청혼곡으로 유명한 가수 M4의 '널 위한 멜로디'를 '유리상자' 이세준과 함께 부른 배기성은, 난청이 5개월째 지속 중이라고 아픔을 고백했다. 배기성은 양수경의 위로 섞인 심사평에 눈물을 흘렸고, 녹화 3주 전 안부를 묻던 아버지에게 귀 상태를 솔직하게 고백했지만, 아버지께서 다음날 쓰러져 중환자실에 계시다고 밝혔다.배기성은 "그냥 '귀 잘 들린다'고 할 걸 그랬다. 아버지와의 이별을 준비해야 하니까 이 노래가 생각이 났다"면서 무반주로 패티김의 '이별'을 불렀다. 그는 "아버지가 마지막으로 제 얼굴 한 번만 봐주시면 좋겠다"며 오열했다.이후 배기성은 "녹화 일주일 뒤 아버지가 돌아가셨다. 용기 내서 아버지에 대한 마음을 표현했다는 게, '조선의 사랑꾼'에 너무 고맙다"고 후일담을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr