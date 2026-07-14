정미녀가 시댁을 방문해 다양한 이야기를 나눈다. / 사진제공=MBN '남의 집 귀한 가족'

'남의 집 귀한 가족'이 매주 화요일 오후 9시 50분에 방송된다. / 사진제공=MBN '남의 집 귀한 가족'

'남의 집 귀한 가족' 전민기·정미녀 부부가 전민기의 대전 본가에 방문해 현실적인 가족 케미를 선보인다.14일 방송되는 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에서는 정미녀가 남편 전민기, 아들과 함께 시댁이 있는 대전을 찾는 모습이 공개된다. 방송에서는 '대전 금수저설'로 화제를 모았던 전민기의 천 평 규모 대전 본가가 처음 공개된다. 결혼 당시 이야기부터 둘째를 둘러싼 부부의 생각, 첫 밭일 도전까지 가족의 하루가 담긴다.앞서 방송에서 정미녀는 시어머니와 쇼핑 데이트를 하며 가까워졌지만, 전민기는 아버지와 어색한 시간을 보내며 상반된 분위기를 보였다. 이번에는 네 사람이 함께 저녁 식사를 하며 이야기를 나눈다.시아버지가 "아들보다 며느리가 더 좋다"고 말하자 정미녀는 "근데 결혼은 반대하셨잖아요"라고 답한다. 두 사람의 대화 속에서 결혼 당시 있었던 이야기가 다시 언급된다.이어 전민기가 "유건이가 미녀 같은 여자를 데리고 오면 끝까지 반대할 것"이라고 말하면서 분위기가 달라진다. 아버지는 전민기에게 "공부 좀 해라"라고 현실적인 조언을 이어가고, 전민기는 "전현무 형처럼 톱 MC가 돼도 채찍질할 것"이라고 받아치며 부자 간 설전을 이어간다.가족들은 생일을 맞아 대전 본가에 다시 모여 손만두를 빚는다. 이 과정에서 시부모님은 둘째 이야기를 꺼내며 "만두처럼 예쁜 딸 하나 더 낳으면 우리가 지원해 주겠다"고 말한다. 이에 전민기·정미녀 부부는 "저희는 선입금제라서요"라고 답하며 웃음을 자아낸다.전민기는 아버지와 함께 제초 작업에 나선다. 하지만 서툰 작업 모습에 스튜디오에서는 "왜 안 깎아?", "저거 지뢰 탐지기 아니야?"라는 반응이 나왔다는 후문이다. 예상치 못한 실수까지 이어지자 아버지는 "아들처럼 내가 얼마나 애지중지하는 건데"라며 화를 냈다고 전해진다.정미녀는 시어머니와 밭일에 도전한다. 처음에는 "기미, 잡티 올라오는데"라며 걱정하는 모습을 보였지만, 이후 여러 핑계를 대며 밭에서 여유를 즐긴다. 정미녀는 "선크림을 바르고 오겠다"며 자리를 비운 뒤 예상치 못한 장소에서 시간을 보내다 어머니에게 들키는 모습으로 웃음을 안길 예정이다.'남의 집 귀한 가족'은 매주 화요일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr